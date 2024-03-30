https://sputniknews.com.tr/20240330/afganistan-abd-hava-sahamizi-ihlal-ediyor-1082241805.html

Afganistan: ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Afganistan: ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Sputnik Türkiye

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Mücahid yaptığı açıklamada Amerikan insansız hava araçlarının Kandahar ve Nimroz vilayetlerinde devriye gezdiğini... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T21:49+0300

2024-03-30T21:49+0300

2024-03-30T21:49+0300

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abd

amerika birleşik devletleri

afganistan işgali

iha

insansız hava aracı (iha)

ihlal

hava sahası ihlali

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Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin hava sahasının ABD tarafından ihlal edilmesini eleştirerek, bu konuyu defalarca protesto ettiklerini ve ABD'nin bunu ciddiye alması gerektiğini belirtti.Mücahid açıklamasında, "Bu uçaklar bazı komşu ülkelerin hava sahasından Afganistan'a gelen bu uçaklar kuşkusuz ABD'ye aittir. Herkes bu konudaki sorumluluklarını anlamalı ve saldırganlığı durdurmalıdır" dedi.Mücahid konuşmasında herhangi bir ülke adı vermeyerek komşu ülkelerin ABD insansız hava araçlarının Afgan hava sahasını ihlal etmek için kendi hava sahalarını kullanmalarına izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.Daha önce bazı kaynaklar son günlerde Kandahar ve Nimroz hava sahasında insansız hava araçlarının devriye gezerken görüldüğünü bildirmişti.ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 31 Temmuz 2022'de insansız hava aracı ile düzenlenen bir saldırı ile El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210928/talibandan-abdye-ait-insansiz-hava-araclarinin-afganhava-sahasinda-faaliyet-gostermesine-tapki-1049334426.html

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afganistan, taliban, abd, amerika birleşik devletleri, afganistan işgali, iha, insansız hava aracı (iha), ihlal, hava sahası ihlali