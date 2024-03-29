https://sputniknews.com.tr/20240329/yapisik-ikizler-abby-ve-brittany-kardeslerin-sol-tarafinda-olan-abby-evlendi-1082194715.html

Yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin sol tarafında olan Abby evlendi

Yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin sol tarafında olan Abby evlendi

Sputnik Türkiye

Kendi adlarını taşıyan televizyon programı ile ün kazanan yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin Abby'si ABD'li bir gazi ile dünya evine girdi. Düğünün... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T13:34+0300

2024-03-29T13:34+0300

2024-03-29T13:34+0300

yaşam

yapışık ikizler

evlilik

abby ve brittany

abd

nikah

viral

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34 yaşındaki yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel'den Abby, eski ABD askeri ve gazi Josh Bowling ile evlendi. 2021 yılında gizlice gerçekleşen nikah töreni, yakın zamanda TODAY tarafından ortaya çıkarıldı. Abby ve Brittany, Minnesota'da doğup büyüyen ve hayatlarını birlikte yaşayan yapışık ikizler. İkizlerin her birinin kendi kafası, kalbi ve midesi var, ancak gövdeleri ve bacakları ortak. 2012 yılında TLC'de yayınlanan 'Abby & Brittany' adlı şovla ün kazandılar. Abby ve Josh, 2017 yılında bir kilisede tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söylediler.

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yapışık ikizler, evlilik, abby ve brittany, abd, nikah, viral