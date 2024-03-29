https://sputniknews.com.tr/20240329/yapisik-ikizler-abby-ve-brittany-kardeslerin-sol-tarafinda-olan-abby-evlendi-1082194715.html
Yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin sol tarafında olan Abby evlendi
Yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin sol tarafında olan Abby evlendi
Sputnik Türkiye
Kendi adlarını taşıyan televizyon programı ile ün kazanan yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin Abby'si ABD'li bir gazi ile dünya evine girdi. Düğünün... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:34+0300
2024-03-29T13:34+0300
2024-03-29T13:34+0300
yaşam
yapışık ikizler
evlilik
abby ve brittany
abd
nikah
viral
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34 yaşındaki yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel'den Abby, eski ABD askeri ve gazi Josh Bowling ile evlendi. 2021 yılında gizlice gerçekleşen nikah töreni, yakın zamanda TODAY tarafından ortaya çıkarıldı. Abby ve Brittany, Minnesota'da doğup büyüyen ve hayatlarını birlikte yaşayan yapışık ikizler. İkizlerin her birinin kendi kafası, kalbi ve midesi var, ancak gövdeleri ve bacakları ortak. 2012 yılında TLC'de yayınlanan 'Abby & Brittany' adlı şovla ün kazandılar. Abby ve Josh, 2017 yılında bir kilisede tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söylediler.
https://sputniknews.com.tr/20240329/olumunden-yillar-sonra-muslum-gurses-albumu-geliyor-hic-duyulmamis-yeni-sarkilariniyayinlayacak-1082194175.html
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yapışık ikizler, evlilik, abby ve brittany, abd, nikah, viral
yapışık ikizler, evlilik, abby ve brittany, abd, nikah, viral
Yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin sol tarafında olan Abby evlendi
Kendi adlarını taşıyan televizyon programı ile ün kazanan yapışık ikizler Abby ve Brittany kardeşlerin Abby'si ABD'li bir gazi ile dünya evine girdi. Düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan yapışık ikizler sosyal medyada gündeme geldi.
34 yaşındaki yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel'den Abby, eski ABD askeri ve gazi Josh Bowling ile evlendi. 2021 yılında gizlice gerçekleşen nikah töreni, yakın zamanda TODAY tarafından ortaya çıkarıldı. Abby ve Brittany, Minnesota'da doğup büyüyen ve hayatlarını birlikte yaşayan yapışık ikizler. İkizlerin her birinin kendi kafası, kalbi ve midesi var, ancak gövdeleri ve bacakları ortak.
2012 yılında TLC'de yayınlanan 'Abby & Brittany' adlı şovla ün kazandılar. Abby ve Josh, 2017 yılında bir kilisede tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söylediler.