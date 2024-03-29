https://sputniknews.com.tr/20240329/ulkeden-kovulmuslardi-abd-nijerden-askerini-cekme-gibi-bir-dusuncesinin-olmadigini-acikladi-1082191494.html
Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı
Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası, Pentagon 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T12:13+0300
2024-03-29T12:13+0300
2024-03-29T12:15+0300
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
pat ryder
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Pentagon sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere Nijer'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Nijer'dan ayrılmasına yönelik henüz bir kararlarının olmadığı belirten Ryder, Nijer'in, ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı değerlendirmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var." dedi.Ne olmuştu?Nijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor. Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240317/1000-abd-askeri-bulunuyordu-nijer-abd-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1081763629.html
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abd, asker, işgal, asker çekme, afrika, nijer, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder
abd, asker, işgal, asker çekme, afrika, nijer, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder
Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı
12:13 29.03.2024 (güncellendi: 12:15 29.03.2024)
Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası, Pentagon 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları olmadıklarını' belirtti.
Pentagon sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere Nijer'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Nijer'dan ayrılmasına yönelik henüz bir kararlarının olmadığı belirten Ryder, Nijer'in, ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı değerlendirmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var." dedi.
Nijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.
Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor.
Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.