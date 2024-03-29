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Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı
Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası, Pentagon 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T12:13+0300
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Pentagon sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere Nijer'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Nijer'dan ayrılmasına yönelik henüz bir kararlarının olmadığı belirten Ryder, Nijer'in, ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı değerlendirmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var." dedi.Ne olmuştu?Nijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor. Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240317/1000-abd-askeri-bulunuyordu-nijer-abd-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1081763629.html
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abd, asker, işgal, asker çekme, afrika, nijer, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder
abd, asker, işgal, asker çekme, afrika, nijer, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder

Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı

12:13 29.03.2024 (güncellendi: 12:15 29.03.2024)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVABD NATO askeri Bulgaristan
ABD NATO askeri Bulgaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası, Pentagon 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları olmadıklarını' belirtti.
Pentagon sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere Nijer'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Nijer'dan ayrılmasına yönelik henüz bir kararlarının olmadığı belirten Ryder, Nijer'in, ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı değerlendirmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var." dedi.

Ne olmuştu?

Nijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.
Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor.
Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.
Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
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ABD'nin en büyük üssü burada bulunuyordu: Nijer, ABD ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetti
17 Mart, 12:06
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