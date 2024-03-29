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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-disisleri-bakani-kulebanin-muzakere-aciklamasina-kremlinden-yanit-1082212817.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 'müzakere' açıklamasına Kremlin'den yanıt
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 'müzakere' açıklamasına Kremlin'den yanıt
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsviçre'de yapılması planlanan 'barış formülü' zirvelerinde belirlenecek kurallara dayalı bir müzakere masasına... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T20:45+0300
2024-03-29T20:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
dmitriy peskov
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözde 'barış formülü' konusunda İsviçre'de yapılacak iki zirve arasında Moskova'yla müzakere masasına oturabileceklerini, müzakerenin zirve katılımcılarının üzerinde mutabakata vardığı kurallara göre gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti.Kuleba'nın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Böyle bir açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya müzakerelere ilişkin kanuna dayalı yasağıyla kesinlikle çelişiyor. Bu bir. İkincisi de birileri tarafından geliştirilecek birtakım kurallar bizim açımızdan kabul edilemez" ifadelerini kullandı.İsviçre'de önümüzdeki aylarda yapılması planlanan zirvelerin kesin tarihleri henüz belli değil.Zelenskiy'in barış formülüZelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullanmıştı.Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan dışlanması gerektiğini ima etmişti.Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.Lavrov, Zelenskiy’nin barış formülünün neden tehlikeli olduğunu açıklamıştıGeçtiğimiz ağustos ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diplomatik temalı 'Uluslararası Hayat' dergisine verdiği röportajda, Batı’nın kabul etmesi için herkese baskı uyguladığı ‘Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) formülünün’ Kiev’in yok etmeyi vaat ettiği milyonlarca Rus’un kaderini tehlike altına atacağını söylemişti.Zelenskiy formülünü zorlamak için Batı tarafından kur yapılan herkesin, Kiev rejiminin Ukrayna’nın doğusunda açıkça yok etmeyi vaat ettiği halkın kaderinin tehlikede olduğunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Lavrov, Anglo-Saksonlar ve müttefiklerinin insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını ihlal eden, terör eylemlerini de haklı çıkaran Kiev’deki Nazileri savunduğunun altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, dmitriy peskov
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, dmitriy peskov

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 'müzakere' açıklamasına Kremlin'den yanıt

20:45 29.03.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinKremlin- Rusya bayrağı
Kremlin- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsviçre'de yapılması planlanan 'barış formülü' zirvelerinde belirlenecek kurallara dayalı bir müzakere masasına oturmayacağını ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözde 'barış formülü' konusunda İsviçre'de yapılacak iki zirve arasında Moskova'yla müzakere masasına oturabileceklerini, müzakerenin zirve katılımcılarının üzerinde mutabakata vardığı kurallara göre gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti.

Kuleba'nın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Böyle bir açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya müzakerelere ilişkin kanuna dayalı yasağıyla kesinlikle çelişiyor. Bu bir. İkincisi de birileri tarafından geliştirilecek birtakım kurallar bizim açımızdan kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsviçre'de önümüzdeki aylarda yapılması planlanan zirvelerin kesin tarihleri henüz belli değil.

Zelenskiy'in barış formülü

Zelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.
Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullanmıştı.
Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.
Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.
Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan dışlanması gerektiğini ima etmişti.
Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.

Lavrov, Zelenskiy’nin barış formülünün neden tehlikeli olduğunu açıklamıştı

Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diplomatik temalı 'Uluslararası Hayat' dergisine verdiği röportajda, Batı’nın kabul etmesi için herkese baskı uyguladığı ‘Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) formülünün’ Kiev’in yok etmeyi vaat ettiği milyonlarca Rus’un kaderini tehlike altına atacağını söylemişti.

Zelenskiy formülünü zorlamak için Batı tarafından kur yapılan herkesin, Kiev rejiminin Ukrayna’nın doğusunda açıkça yok etmeyi vaat ettiği halkın kaderinin tehlikede olduğunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Lavrov, Anglo-Saksonlar ve müttefiklerinin insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını ihlal eden, terör eylemlerini de haklı çıkaran Kiev’deki Nazileri savunduğunun altını çizmişti.
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