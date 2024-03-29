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Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://sputniknews.com.tr/20240329/tesk-baskani-palandoken-kredi-kartinda-taksitlere-sinirlama-faiz-yukseltme-cozum-degil-1082208866.html
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil
Sputnik Türkiye
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartlarındaki düzenlemenin hiçbir faydası olmayacak. Vatandaşın alım... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T18:11+0300
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TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil
Sputnik Türkiye
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz ay Enflasyon Raporu sunumunda ‘kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilecek mi?’ şeklindeki soruya “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunun geçici olup olmadığı net değil. Bundan bağımsız olarak kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Bir şey zikretmek için erken, belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuna paylaşacağız” demişti.TESK Başkanı Bendevi Palandöken Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında olası kredi kartı düzenlemeleri ve esnafın emeklilik gündemine yönelik İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Palandöken, şu mesajları verdi:‘Taksitlere sınırlandırma esnafı zora sokar’‘Esnaf itibarsızlaştı’‘Ciddi fiyat karmaşası yaşanıyor’‘Pos makinesiyle yardım dönemi’‘Esnafın rekabet gücü kalmadı’‘7 bin 200 günü dolduranlardan SGK primi alınmasın’
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kredi kartı taksitleri kalkıyor mu?, kredi kartı taksit
kredi kartı taksitleri kalkıyor mu?, kredi kartı taksit

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil

18:11 29.03.2024
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil
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İsmet Özçelik
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartlarındaki düzenlemenin hiçbir faydası olmayacak. Vatandaşın alım gücü düşecek. Veresiye defterleri yeniden açılacak” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz ay Enflasyon Raporu sunumunda ‘kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilecek mi?’ şeklindeki soruya “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunun geçici olup olmadığı net değil. Bundan bağımsız olarak kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Bir şey zikretmek için erken, belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuna paylaşacağız” demişti.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında olası kredi kartı düzenlemeleri ve esnafın emeklilik gündemine yönelik İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Palandöken, şu mesajları verdi:

‘Taksitlere sınırlandırma esnafı zora sokar’

“Bunun olmasının hiçbir faydası olmayacak. Vatandaşın alım gücü düşecek. Bu kredi kartındaki sınırlandırma ile birlikte eski veresiye defterleri tekrar açılacak. İnsanlar kredi kartı ile alamadığı zaman yine o semtin esnafı ile diyaloğa geçip bu emtiaları taksitlendirme suretiyle alacak. Bence böyle kritik dönemlerde kredi kartlarında faizin düşürülmesi gerekir. Kredi kartı vatandaş için bir umut.”

‘Esnaf itibarsızlaştı’

“Bir ilçede olan en saygın esnafı şimdi İstanbul, Ankara, büyükşehirlerin varoşlarında seyyah oldu. İtibarlı insan itibarsız hale geldi. Çünkü ticaret adamı artık oralarda iş yapamaz oldu. Onun yerine o 5 tane zincire koşullandı tüketici.”

‘Ciddi fiyat karmaşası yaşanıyor’

“Zincir marketler ‘Yüzde 50’ye kadar indirim yaptık’ diyor. Ben 60 senelik bakkalım. Gıda maddesinde yüzde 50-60 kâr marjı olur mu? Böyle bir şey varsa günde 4 tane etiket değiştiriyorsan bu milleti bu kadar ezdikten sonra ille birisi gelecek bakanlıktan, yerel yönetimden vs. fiyat mı denetleyecek? Kaç tane dükkânı denetleyebilir? Ben böyle bir fiyat karmaşası görmedim.”

‘Pos makinesiyle yardım dönemi’

“Fakir, fukaralar ramazanda para topluyor. Vatandaşın nakit olarak verebileceği miktar sınırlı. Artık herhalde onlar da pos makinesiyle gezecekler.”

‘Esnafın rekabet gücü kalmadı’

“Sebze, meyve, kahve, ekmek dâhil tek bir marketten alınabiliyor. Fiyat da onların tekelinde. Fiyatların ucuzlayıp halkın rahat etmesi mümkün değil. İşyerini kapatan çok sayıda esnaf var.”

‘7 bin 200 günü dolduranlardan SGK primi alınmasın’

“7 bin 200 gün devlete önemli bir yük getirecek. En azından bu 7 bin 200 günü dolanlardan bu SSK’ya kesilen 6 bin 500 lira gibi bir rakam var. En azından bunu almayın. Adam emekli olmuş varsayın, en azından prim almayın. Gününüz dolmuş, para ödüyorsunuz. 9 bin gün adaletsizliği ancak böyle çözülür. Bu devlete yük değil kâr getirecek.”

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