https://sputniknews.com.tr/20240329/tesk-baskani-palandoken-kredi-kartinda-taksitlere-sinirlama-faiz-yukseltme-cozum-degil-1082208866.html

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil

Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartlarındaki düzenlemenin hiçbir faydası olmayacak. Vatandaşın alım... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T18:11+0300

2024-03-29T18:11+0300

2024-03-29T18:11+0300

ankara farki

radyo

radyo

ankara farkı

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tesk

bendevi palandöken

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kredi kartı

taksit

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TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil Sputnik Türkiye TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartında taksitlere sınırlama, faiz yükseltme çözüm değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz ay Enflasyon Raporu sunumunda ‘kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilecek mi?’ şeklindeki soruya “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunun geçici olup olmadığı net değil. Bundan bağımsız olarak kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Bir şey zikretmek için erken, belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuna paylaşacağız” demişti.TESK Başkanı Bendevi Palandöken Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında olası kredi kartı düzenlemeleri ve esnafın emeklilik gündemine yönelik İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Palandöken, şu mesajları verdi:‘Taksitlere sınırlandırma esnafı zora sokar’‘Esnaf itibarsızlaştı’‘Ciddi fiyat karmaşası yaşanıyor’‘Pos makinesiyle yardım dönemi’‘Esnafın rekabet gücü kalmadı’‘7 bin 200 günü dolduranlardan SGK primi alınmasın’

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2024

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İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

kredi kartı taksitleri kalkıyor mu?, kredi kartı taksit