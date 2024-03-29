https://sputniknews.com.tr/20240329/sosyal-medyada-tanisip-maca-gidiyorlar-kadinlar-hali-saha-macinda-ter-dokuyor-1082194569.html

Sosyal medyada tanışıp, maça gidiyorlar: Kadınlar halı saha maçında ter döküyor

Sosyal medyada tanışıp, maça gidiyorlar: Kadınlar halı saha maçında ter döküyor

Sputnik Türkiye

Kadınların sosyal medyada bir araya gelerek maç planlamalarına olanak sağlayan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu" hızla yayıldı. Sosyal medya üzerinden tanışan... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T13:10+0300

2024-03-29T13:10+0300

2024-03-29T13:10+0300

yaşam

halı saha

halı saha maçı

kadın

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Erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği halı saha maçlarına kadın ilgisi de artıyor.Kadınların birbirleri ile halı saha maçı yapmasına olanak sağlayan sosyal medya hesabı "Arkadaşını Al Gel Platformu" kısa sürede çok ilgi gördü ve takipçi sayısı 20 bine ulaştı.Sosyal ağ sayesinde hesaba üye olan kadınlar periyodik aralıklarla bir araya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.Birçok ilçede halı saha maçı yapan ve platforma üye olan yaklaşık 3 bin kadın var. Avcılar'da platforma üye kadınlar futbol maçı yaparken bir yandan günün stresini atıyor bir yandan da sosyal çevresini genişletiyor.Eşler saha kenarından destekliyorHalı sahaya maç yapmaya gelen kadınların seyircileri de eksik olmuyor. Kimisinin eşi, kimisinin çocuğu saha kenarından destek veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20220605/kizilcahamam-kampinda-bakanlar-ve-ak-partili-vekiller-hali-saha-maci-yapti-1056992864.html

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halı saha, halı saha maçı, kadın