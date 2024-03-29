https://sputniknews.com.tr/20240329/sosyal-medyada-tanisip-maca-gidiyorlar-kadinlar-hali-saha-macinda-ter-dokuyor-1082194569.html
Sosyal medyada tanışıp, maça gidiyorlar: Kadınlar halı saha maçında ter döküyor
Sosyal medyada tanışıp, maça gidiyorlar: Kadınlar halı saha maçında ter döküyor
Sputnik Türkiye
Kadınların sosyal medyada bir araya gelerek maç planlamalarına olanak sağlayan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu" hızla yayıldı. Sosyal medya üzerinden tanışan... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:10+0300
2024-03-29T13:10+0300
2024-03-29T13:10+0300
yaşam
halı saha
halı saha maçı
kadın
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Erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği halı saha maçlarına kadın ilgisi de artıyor.Kadınların birbirleri ile halı saha maçı yapmasına olanak sağlayan sosyal medya hesabı "Arkadaşını Al Gel Platformu" kısa sürede çok ilgi gördü ve takipçi sayısı 20 bine ulaştı.Sosyal ağ sayesinde hesaba üye olan kadınlar periyodik aralıklarla bir araya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.Birçok ilçede halı saha maçı yapan ve platforma üye olan yaklaşık 3 bin kadın var. Avcılar'da platforma üye kadınlar futbol maçı yaparken bir yandan günün stresini atıyor bir yandan da sosyal çevresini genişletiyor.Eşler saha kenarından destekliyorHalı sahaya maç yapmaya gelen kadınların seyircileri de eksik olmuyor. Kimisinin eşi, kimisinin çocuğu saha kenarından destek veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220605/kizilcahamam-kampinda-bakanlar-ve-ak-partili-vekiller-hali-saha-maci-yapti-1056992864.html
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halı saha, halı saha maçı, kadın
halı saha, halı saha maçı, kadın
Sosyal medyada tanışıp, maça gidiyorlar: Kadınlar halı saha maçında ter döküyor
Kadınların sosyal medyada bir araya gelerek maç planlamalarına olanak sağlayan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu" hızla yayıldı. Sosyal medya üzerinden tanışan kadınlar halı saha maçında buluşuyor. Maç heyecanına yakınları da eşlik ediyor.
Erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği halı saha maçlarına kadın ilgisi de artıyor.
Kadınların birbirleri ile halı saha maçı yapmasına olanak sağlayan sosyal medya hesabı "Arkadaşını Al Gel Platformu" kısa sürede çok ilgi gördü ve takipçi sayısı 20 bine ulaştı.
Sosyal ağ sayesinde hesaba üye olan kadınlar periyodik aralıklarla bir araya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.
Birçok ilçede halı saha maçı yapan ve platforma üye olan yaklaşık 3 bin kadın var. Avcılar'da platforma üye kadınlar futbol maçı yaparken bir yandan günün stresini atıyor bir yandan da sosyal çevresini genişletiyor.
Eşler saha kenarından destekliyor
Halı sahaya maç yapmaya gelen kadınların seyircileri de eksik olmuyor. Kimisinin eşi, kimisinin çocuğu saha kenarından destek veriyor.