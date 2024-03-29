https://sputniknews.com.tr/20240329/secim-gunu-turkiyede-hava-nasil-olacak-1082191695.html
Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?
Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de sıcaklık mevsim normalinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna doğru dereceler giderek yükseliyor. Seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:54+0300
2024-03-29T11:54+0300
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Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek.Yağışlı hava, yarın Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.Cumartesi günü ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.Seçim günü yağış beklenmiyor31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.Çöl tozlarının pazar günü de bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış yok. Pazartesi hava daha da ısınacak. İstanbul'dan İzmir'e kadar sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşacak. Hatta 33-33 derecelere çıkan yerler olacak. Pazartesi ve salı tam hazirandaki gibi bir hava olacak. 6-7 gün hava sıcaklıkları bahar ve yaz arası değerlerde devam edecek. Biraz kurak bir dönem yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bugun-hava-nasil-olacak-meteoroloji-son-durumu-paylasti-1079616064.html
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seçim, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, izmir
seçim, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, izmir
Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?
Türkiye'de sıcaklık mevsim normalinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna doğru dereceler giderek yükseliyor. Seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere, parçalı ve az bulutlu bir havada girecek.
Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek.
Yağışlı hava, yarın Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.
Cumartesi günü ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.
Seçim günü yağış beklenmiyor
31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.
Çöl tozlarının pazar günü de bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış yok. Pazartesi hava daha da ısınacak. İstanbul'dan İzmir'e kadar sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşacak. Hatta 33-33 derecelere çıkan yerler olacak. Pazartesi ve salı tam hazirandaki gibi bir hava olacak. 6-7 gün hava sıcaklıkları bahar ve yaz arası değerlerde devam edecek. Biraz kurak bir dönem yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.