https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-muslumanlari-dini-idaresinden-teror-saldirisi-duzenlenen-crocus-city-halle-ziyaret-1082197499.html
Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nden terör saldırısı düzenlenen Crocus City Hall'e ziyaret
Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nden terör saldırısı düzenlenen Crocus City Hall'e ziyaret
Sputnik Türkiye
Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin temsilcileri, geçen hafta terör saldırısı nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşandığı Crocus City Hall konser salonuna... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T14:54+0300
2024-03-29T14:54+0300
2024-03-29T14:54+0300
dünya
crocus city hall
moskova
terör saldırısı
rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi
video
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Crocus City Hall önünde kurbanları anmak için oluşturulan noktaya giden Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin temsilcileri, çiçek bırakarak saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
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crocus city hall, moskova, terör saldırısı, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, video
crocus city hall, moskova, terör saldırısı, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, video
Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nden terör saldırısı düzenlenen Crocus City Hall'e ziyaret
Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin temsilcileri, geçen hafta terör saldırısı nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşandığı Crocus City Hall konser salonuna gitti.
Crocus City Hall önünde kurbanları anmak için oluşturulan noktaya giden Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin temsilcileri, çiçek bırakarak saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.