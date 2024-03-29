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Rusya: Gümrü’deki 102. Üs Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi
Rusya: Gümrü’deki 102. Üs Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi
Sputnik Türkiye
Ermenistan’ın Dostları Ağı adlı kuruluşun raporunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gümrü’deki Rus askeri üssünün varlığının bu ülkenin egemenliğinin... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T16:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın Dostları Ağı’nın yayımladığı ve Rusya’nın Ermenistan’daki askeri üssünün kapatılması ile Erivan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkması çağrısını yapan ‘AB-Ermenistan ilişkilerinin derinleştirilmesi: Ermenistan'da daha fazla Avrupa, Avrupa'da daha fazla Ermenistan’ başlıklı raporu değerlendirdi.Açıklamada, “102. Rusya Askeri Üssü ve Rus sınır muhafızlarının varlığı, Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi. Rus askerlerin Ermenistan’dan çıkarılmasının bu ülkenin askeri potansiyelini güçlendireceği yönündeki iddia, tehlikeli bir demagojidir” ifadesine yer verildi.Rapordaki güvenlik önerilerinin sağduyuya aykırı olduğunu kaydeden Bakanlık, raporda Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkması önerilen Ermenistan’ın bu birliğin önde gelen yararlanıcılarından biri olduğu anımsatıldı. Ermenistan’ın ne zaman ve hangi koşullarla Avrupa Birliği’nin ortak pazarına erişim alacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilirken Brüksel’in Erivan’ı sadece gelir kaynağı olarak gördüğü kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rus doğalgazını reddederek kendi ekonomilerini yıkan AB ve NATO ülkelerinin beceriksiz danışmanları, Ermenilere de aynı çıkmazı dayatıyor. Üstelik onları gerçek nükleer enerjiyi, henüz biçimlendirilmemiş yenilenebilir enerjiyle değiştirmeye itiyor” uyarısında bulundu.Bakanlığın görüşüne göre raporu hazırlayanlar bölgede istikrarsızlık çıkarılmasının, AB ve NATO’nun Ermenistan’daki konumlarını güçlendirmesi için bir sebep olmasını bekliyor. Söz konusu raporun halkları uzlaştırmak yerine bölmeyi amaçladığı ifade edilirken Rusya, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı fobileri kışkırttığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html
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Rusya: Gümrü’deki 102. Üs Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi

16:45 29.03.2024
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Виталий Белоусов
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Ermenistan’ın Dostları Ağı adlı kuruluşun raporunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gümrü’deki Rus askeri üssünün varlığının bu ülkenin egemenliğinin tek garantisi olduğunu kaydetti. Bakanlık, söz konusu raporun amacının Rusya, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı fobileri kışkırtma amacını taşıdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın Dostları Ağı’nın yayımladığı ve Rusya’nın Ermenistan’daki askeri üssünün kapatılması ile Erivan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkması çağrısını yapan ‘AB-Ermenistan ilişkilerinin derinleştirilmesi: Ermenistan'da daha fazla Avrupa, Avrupa'da daha fazla Ermenistan’ başlıklı raporu değerlendirdi.
Açıklamada, “102. Rusya Askeri Üssü ve Rus sınır muhafızlarının varlığı, Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi. Rus askerlerin Ermenistan’dan çıkarılmasının bu ülkenin askeri potansiyelini güçlendireceği yönündeki iddia, tehlikeli bir demagojidir” ifadesine yer verildi.
Rapordaki güvenlik önerilerinin sağduyuya aykırı olduğunu kaydeden Bakanlık, raporda Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkması önerilen Ermenistan’ın bu birliğin önde gelen yararlanıcılarından biri olduğu anımsatıldı. Ermenistan’ın ne zaman ve hangi koşullarla Avrupa Birliği’nin ortak pazarına erişim alacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilirken Brüksel’in Erivan’ı sadece gelir kaynağı olarak gördüğü kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rus doğalgazını reddederek kendi ekonomilerini yıkan AB ve NATO ülkelerinin beceriksiz danışmanları, Ermenilere de aynı çıkmazı dayatıyor. Üstelik onları gerçek nükleer enerjiyi, henüz biçimlendirilmemiş yenilenebilir enerjiyle değiştirmeye itiyor” uyarısında bulundu.
Bakanlığın görüşüne göre raporu hazırlayanlar bölgede istikrarsızlık çıkarılmasının, AB ve NATO’nun Ermenistan’daki konumlarını güçlendirmesi için bir sebep olmasını bekliyor. Söz konusu raporun halkları uzlaştırmak yerine bölmeyi amaçladığı ifade edilirken Rusya, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı fobileri kışkırttığı kaydedildi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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