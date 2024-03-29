https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-gumrudeki-102-us-ermenistanin-bagimsizliginin-tek-garantisi-1082204399.html

Rusya: Gümrü’deki 102. Üs Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi

Rusya: Gümrü’deki 102. Üs Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi

Sputnik Türkiye

Ermenistan’ın Dostları Ağı adlı kuruluşun raporunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gümrü’deki Rus askeri üssünün varlığının bu ülkenin egemenliğinin... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T16:45+0300

2024-03-29T16:45+0300

2024-03-29T16:45+0300

dünya

rusya

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

ermenistan

gümrü

avrasya ekonomik birliği

avrupa birliği

azerbaycan

türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6212605f2a66f177f8718d112db3a99e.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın Dostları Ağı’nın yayımladığı ve Rusya’nın Ermenistan’daki askeri üssünün kapatılması ile Erivan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkması çağrısını yapan ‘AB-Ermenistan ilişkilerinin derinleştirilmesi: Ermenistan'da daha fazla Avrupa, Avrupa'da daha fazla Ermenistan’ başlıklı raporu değerlendirdi.Açıklamada, “102. Rusya Askeri Üssü ve Rus sınır muhafızlarının varlığı, Ermenistan’ın bağımsızlığının tek garantisi. Rus askerlerin Ermenistan’dan çıkarılmasının bu ülkenin askeri potansiyelini güçlendireceği yönündeki iddia, tehlikeli bir demagojidir” ifadesine yer verildi.Rapordaki güvenlik önerilerinin sağduyuya aykırı olduğunu kaydeden Bakanlık, raporda Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkması önerilen Ermenistan’ın bu birliğin önde gelen yararlanıcılarından biri olduğu anımsatıldı. Ermenistan’ın ne zaman ve hangi koşullarla Avrupa Birliği’nin ortak pazarına erişim alacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilirken Brüksel’in Erivan’ı sadece gelir kaynağı olarak gördüğü kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rus doğalgazını reddederek kendi ekonomilerini yıkan AB ve NATO ülkelerinin beceriksiz danışmanları, Ermenilere de aynı çıkmazı dayatıyor. Üstelik onları gerçek nükleer enerjiyi, henüz biçimlendirilmemiş yenilenebilir enerjiyle değiştirmeye itiyor” uyarısında bulundu.Bakanlığın görüşüne göre raporu hazırlayanlar bölgede istikrarsızlık çıkarılmasının, AB ve NATO’nun Ermenistan’daki konumlarını güçlendirmesi için bir sebep olmasını bekliyor. Söz konusu raporun halkları uzlaştırmak yerine bölmeyi amaçladığı ifade edilirken Rusya, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı fobileri kışkırttığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html

rusya

ermenistan

gümrü

avrupa birliği

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, gümrü, avrasya ekonomik birliği, avrupa birliği, azerbaycan, türkiye