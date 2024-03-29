Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici

Türkiye
SON DAKİKA | İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki 25 milyarderin 22'si İstanbul’da yaşıyor
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin önündeki 3 seçenek
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-avrupa-konseyinin-crocus-saldirisina-tepki-gostermemesi-utanc-verici-1082185636.html
Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici
Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısına hiçbir tepki... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T09:58+0300
2024-03-29T09:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
crocus city hall
avrupa konseyi
strazburg
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081013034_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_3cb5617c50267bb662ff5b8052ee6794.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan hiçbir açıklamada bulunmamasını değerlendirdi.Zaharova, “Bu, boşu boşuna kendini Avrupa’nın vicdanı olarak tanımlayan ve Avrupa kıtasında insan haklarının ana savunucusu olarak gösteren kuruluşun tarihindeki yeni bir utanç sayfası. Strazburg'un bu çizgisi, siyasi ikiyüzlülük ve çifte standartlara saplanmış günümüzün Avrupa Konseyi'nin derin yozlaşma içinde bulunduğunu bir kez daha doğruluyor” dedi.“İki yılı aşkın bir süredir kendi inisiyatifimizle yollarımızı ayırdığımız bu yapının hiçbir yardımına ihtiyacımız yok” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Roussopoulos’un sosyal medya üzerinden Moskova’daki terör saldırısını kınadığını ve taziyelerini sunduğunu anımsatan Zaharova, “Strazburg’daki Rus diplomatlara sunulan çok sayıda kişisel taziye mesajını, Fransızların ve Strazburg’daki diplomatların sergilediği ilgiyi kaydetmemek olmaz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html
rusya
strazburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081013034_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e2fca198c67266679cf6fac4f8ff6e9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, crocus city hall, avrupa konseyi, strazburg
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, crocus city hall, avrupa konseyi, strazburg

Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici

09:58 29.03.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısına hiçbir tepki vermemesinin tarihinde yeni bir utanç sayfası olduğunu ve tarafsızlığıyla ilgili soru işaretleri doğurduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan hiçbir açıklamada bulunmamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Bu, boşu boşuna kendini Avrupa’nın vicdanı olarak tanımlayan ve Avrupa kıtasında insan haklarının ana savunucusu olarak gösteren kuruluşun tarihindeki yeni bir utanç sayfası. Strazburg'un bu çizgisi, siyasi ikiyüzlülük ve çifte standartlara saplanmış günümüzün Avrupa Konseyi'nin derin yozlaşma içinde bulunduğunu bir kez daha doğruluyor” dedi.
İki yılı aşkın bir süredir kendi inisiyatifimizle yollarımızı ayırdığımız bu yapının hiçbir yardımına ihtiyacımız yok” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Lakin sivillere yönelik bu barbarca saldırıyla ilkeli bir duruş sergilememesi, Avrupa Konseyi yönetiminin uluslararası istikrara katkıda bulunma, teröre, aşırılığa ve günümüzün diğer sorunlarına karşı mücadele etme, insan haklarını koruma becerisi, Avrupa Konseyi’nin ilgili hukuk ve uzman mekanizmalarının tarafsızlığı ve geçerliliği konusunda haklı soru işaretleri doğuruyor.
Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Roussopoulos’un sosyal medya üzerinden Moskova’daki terör saldırısını kınadığını ve taziyelerini sunduğunu anımsatan Zaharova, “Strazburg’daki Rus diplomatlara sunulan çok sayıda kişisel taziye mesajını, Fransızların ve Strazburg’daki diplomatların sergilediği ilgiyi kaydetmemek olmaz” diye ekledi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
DÜNYA
Zaharova: Ermenistan, Batı'nın Kafkasya'daki tehlikeli planları için bir araç haline getiriliyor
Dün, 13:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала