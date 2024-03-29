https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-avrupa-konseyinin-crocus-saldirisina-tepki-gostermemesi-utanc-verici-1082185636.html

Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici

Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısına hiçbir tepki... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T09:58+0300

2024-03-29T09:58+0300

2024-03-29T09:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

crocus city hall

avrupa konseyi

strazburg

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan hiçbir açıklamada bulunmamasını değerlendirdi.Zaharova, “Bu, boşu boşuna kendini Avrupa’nın vicdanı olarak tanımlayan ve Avrupa kıtasında insan haklarının ana savunucusu olarak gösteren kuruluşun tarihindeki yeni bir utanç sayfası. Strazburg'un bu çizgisi, siyasi ikiyüzlülük ve çifte standartlara saplanmış günümüzün Avrupa Konseyi'nin derin yozlaşma içinde bulunduğunu bir kez daha doğruluyor” dedi.“İki yılı aşkın bir süredir kendi inisiyatifimizle yollarımızı ayırdığımız bu yapının hiçbir yardımına ihtiyacımız yok” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Roussopoulos’un sosyal medya üzerinden Moskova’daki terör saldırısını kınadığını ve taziyelerini sunduğunu anımsatan Zaharova, “Strazburg’daki Rus diplomatlara sunulan çok sayıda kişisel taziye mesajını, Fransızların ve Strazburg’daki diplomatların sergilediği ilgiyi kaydetmemek olmaz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, crocus city hall, avrupa konseyi, strazburg