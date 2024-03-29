https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-avrupa-konseyinin-crocus-saldirisina-tepki-gostermemesi-utanc-verici-1082185636.html
Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici
Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısına hiçbir tepki... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T09:58+0300
2024-03-29T09:58+0300
2024-03-29T09:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
crocus city hall
avrupa konseyi
strazburg
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081013034_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_3cb5617c50267bb662ff5b8052ee6794.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan hiçbir açıklamada bulunmamasını değerlendirdi.Zaharova, “Bu, boşu boşuna kendini Avrupa’nın vicdanı olarak tanımlayan ve Avrupa kıtasında insan haklarının ana savunucusu olarak gösteren kuruluşun tarihindeki yeni bir utanç sayfası. Strazburg'un bu çizgisi, siyasi ikiyüzlülük ve çifte standartlara saplanmış günümüzün Avrupa Konseyi'nin derin yozlaşma içinde bulunduğunu bir kez daha doğruluyor” dedi.“İki yılı aşkın bir süredir kendi inisiyatifimizle yollarımızı ayırdığımız bu yapının hiçbir yardımına ihtiyacımız yok” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Roussopoulos’un sosyal medya üzerinden Moskova’daki terör saldırısını kınadığını ve taziyelerini sunduğunu anımsatan Zaharova, “Strazburg’daki Rus diplomatlara sunulan çok sayıda kişisel taziye mesajını, Fransızların ve Strazburg’daki diplomatların sergilediği ilgiyi kaydetmemek olmaz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html
rusya
strazburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081013034_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e2fca198c67266679cf6fac4f8ff6e9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, crocus city hall, avrupa konseyi, strazburg
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, crocus city hall, avrupa konseyi, strazburg
Rusya: Avrupa Konseyi’nin Crocus saldırısına tepki göstermemesi utanç verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısına hiçbir tepki vermemesinin tarihinde yeni bir utanç sayfası olduğunu ve tarafsızlığıyla ilgili soru işaretleri doğurduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Moskova bölgesindeki Crocus City Hall’de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan hiçbir açıklamada bulunmamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Bu, boşu boşuna kendini Avrupa’nın vicdanı olarak tanımlayan ve Avrupa kıtasında insan haklarının ana savunucusu olarak gösteren kuruluşun tarihindeki yeni bir utanç sayfası. Strazburg'un bu çizgisi, siyasi ikiyüzlülük ve çifte standartlara saplanmış günümüzün Avrupa Konseyi'nin derin yozlaşma içinde bulunduğunu bir kez daha doğruluyor” dedi.
“İki yılı aşkın bir süredir kendi inisiyatifimizle yollarımızı ayırdığımız bu yapının hiçbir yardımına ihtiyacımız yok” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Lakin sivillere yönelik bu barbarca saldırıyla ilkeli bir duruş sergilememesi, Avrupa Konseyi yönetiminin uluslararası istikrara katkıda bulunma, teröre, aşırılığa ve günümüzün diğer sorunlarına karşı mücadele etme, insan haklarını koruma becerisi, Avrupa Konseyi’nin ilgili hukuk ve uzman mekanizmalarının tarafsızlığı ve geçerliliği konusunda haklı soru işaretleri doğuruyor.
Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Roussopoulos’un sosyal medya üzerinden Moskova’daki terör saldırısını kınadığını ve taziyelerini sunduğunu anımsatan Zaharova, “Strazburg’daki Rus diplomatlara sunulan çok sayıda kişisel taziye mesajını, Fransızların ve Strazburg’daki diplomatların sergilediği ilgiyi kaydetmemek olmaz” diye ekledi.