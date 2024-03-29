https://sputniknews.com.tr/20240329/ramazan-bayrami-tatilinde-emeklilere-indirim--1082200005.html

Ramazan Bayramı tatilinde emeklilere indirim

Ramazan Bayramı tatilinde emeklilere indirim

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı tren ile ana... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T15:08+0300

2024-03-29T15:08+0300

2024-03-29T15:08+0300

yaşam

emekli

bayram

tren

indirim

ramazan bayramı

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Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle demir yolu yolcu taşımacılığında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ettiğini anımsattı.Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik ayrıcalıklar sağlandığına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:Emeklilerin, Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olduğunu bildiren Uraloğlu, "Emeklilerimiz, alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak için yerel yönetim ve diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, ülkenin dört bir köşesinde başlattıkları demir yolu seferberliğiyle yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarının inşa edildiğini belirterek, "İyileştirilen ve modernize edilen mevcut demir yolu sistemimiz işliyor, yerli ve milli demir yolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık AŞ, 2023'te 255 milyon yolcuyu ulaştırırken, trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu'muzun tarihi ve doğal güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret ve sirkülasyon artıyor. Demir yolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor." ifadelerini kullandı.Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracının trenler olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.Seferler artırılacakUraloğlu, tatil dönemini kapsayan 5-15 Nisan'da ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağını aktararak, "Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattında 4+4'ten 5+5'e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 hafta sonu seferi cumartesi günleri de işletilecek. Bayram tatilini kapsayan dönemde ek YHT seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltukluk kapasite artışı yapacağız, ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleriyle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek'YHT'lerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

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emekli, bayram, tren, indirim, ramazan bayramı