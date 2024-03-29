Ramazan Bayramı tatilinde emeklilere indirim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı çok gecikti. Karar hukuken bağlayıcı, sorun uygulanmasında’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Paranın sesi dövizi aşağıya doğru yönlendirir mi? Çok sanmıyorum'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe ligden çekilirse sportif olarak büyük kayıplar yaşanacak'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:06
84 dk
HABER MASASI
Moskova saldırısı'nı gerçekleştiren teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantısına ulaşıldı.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
15:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ramazan-bayrami-tatilinde-emeklilere-indirim--1082200005.html
Ramazan Bayramı tatilinde emeklilere indirim
Ramazan Bayramı tatilinde emeklilere indirim
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı tren ile ana... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T15:08+0300
2024-03-29T15:08+0300
yaşam
emekli
bayram
tren
indirim
ramazan bayramı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073370124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10906e95992bff56c419005035cad80f.jpg
Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle demir yolu yolcu taşımacılığında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ettiğini anımsattı.Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik ayrıcalıklar sağlandığına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:Emeklilerin, Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olduğunu bildiren Uraloğlu, "Emeklilerimiz, alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak için yerel yönetim ve diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, ülkenin dört bir köşesinde başlattıkları demir yolu seferberliğiyle yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarının inşa edildiğini belirterek, "İyileştirilen ve modernize edilen mevcut demir yolu sistemimiz işliyor, yerli ve milli demir yolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık AŞ, 2023'te 255 milyon yolcuyu ulaştırırken, trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu'muzun tarihi ve doğal güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret ve sirkülasyon artıyor. Demir yolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor." ifadelerini kullandı.Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracının trenler olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.Seferler artırılacakUraloğlu, tatil dönemini kapsayan 5-15 Nisan'da ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağını aktararak, "Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattında 4+4'ten 5+5'e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 hafta sonu seferi cumartesi günleri de işletilecek. Bayram tatilini kapsayan dönemde ek YHT seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltukluk kapasite artışı yapacağız, ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleriyle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek'YHT'lerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073370124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb3344243fe6128b9ba78eb745d29cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli, bayram, tren, indirim, ramazan bayramı
emekli, bayram, tren, indirim, ramazan bayramı

Ramazan Bayramı tatilinde emeklilere indirim

15:08 29.03.2024
© İHAÂşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü
Âşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz" dedi.
Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle demir yolu yolcu taşımacılığında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ettiğini anımsattı.
Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik ayrıcalıklar sağlandığına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Emeklilerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim işbirliğiyle seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz."
Emeklilerin, Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olduğunu bildiren Uraloğlu, "Emeklilerimiz, alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak için yerel yönetim ve diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, ülkenin dört bir köşesinde başlattıkları demir yolu seferberliğiyle yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarının inşa edildiğini belirterek, "İyileştirilen ve modernize edilen mevcut demir yolu sistemimiz işliyor, yerli ve milli demir yolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık AŞ, 2023'te 255 milyon yolcuyu ulaştırırken, trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu'muzun tarihi ve doğal güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret ve sirkülasyon artıyor. Demir yolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor." ifadelerini kullandı.
Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracının trenler olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Seferler artırılacak

Uraloğlu, tatil dönemini kapsayan 5-15 Nisan'da ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağını aktararak, "Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattında 4+4'ten 5+5'e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 hafta sonu seferi cumartesi günleri de işletilecek. Bayram tatilini kapsayan dönemde ek YHT seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltukluk kapasite artışı yapacağız, ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleriyle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'Yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek'

YHT'lerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar yaklaşık 84 milyon 260 bin yolcuya hizmet veren YHT'lerimiz şehirler arasında günübirlik seyahati mümkün hale getirirken şehirlerimizin çehresini değiştirdi. Ramazan Bayramı ve ara tatilin yanı sıra mevsimsel olarak da yolcu sirkülasyonunda artış meydana geliyor. Tedbir olarak YHT kapasitesini önemli oranda artırmış olduk. Tatil döneminde İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Toros, Pamukkale ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ile Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edilecek. Buna göre ana hat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek tatil döneminde 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала