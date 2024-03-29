https://sputniknews.com.tr/20240329/polonya-basbakani-tusk-dunya-yeni-bir-savas-donemine-giriyor-1082195597.html

Polonya Başbakanı Tusk: Dünya yeni bir savaş dönemine giriyor

Polonya Başbakanı Tusk: Dünya yeni bir savaş dönemine giriyor

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Tusk, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kritik dönemlerin yaşandığını ifade ederek dünyanın yeni bir savaş dönemine girdiğinin kabul edilmesi... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T13:39+0300

2024-03-29T13:39+0300

2024-03-29T13:39+0300

dünya

polonya

savaş

donald tusk

ukrayna

tarım

abd

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, gelecek iki yılın her şeyi belirleyeceğini vurgulayarak "Kimseyi korkutmak istemem ama savaş artık geçmişte kalmış bir şey değil. Bu gerçek ve aslında iki yıl önce başladı. Şu anda en rahatsız edici olan şey, kelimenin tam anlamıyla her türlü senaryonun mümkün olduğu gerçeğidir" açıklamasında bulundu.Tusk savaş dönemine girildiğini ifade ederek bilhassa genç nesil için bunun kulağa 'yıkıcı' geleceğini ancak zihinsel olarak yeni bir dönemin gelişine hazırlanılması gerektiğini dile getirdi.Konuşmasında Polonya'nın Ukrayna ile olan tarım ve ticaret politikası anlaşmazlıklarına da değinen Tusk şu cümleleri kaydetti:Tusk konuşmasında ek olarak ABD ile güçlü bir ittifaka ihtiyaçları olduğunu aynı zamanda savunma açısından da bağımsız ve kendi kendilerine yeterli olmaları gerektiğini kaydederek "Görevimiz, ABD Başkanı'nın kim olacağından bağımsız olarak transatlantik bağları geliştirmektir" dedi.

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polonya, savaş, donald tusk, ukrayna, tarım, abd