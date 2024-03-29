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Polonya Başbakanı Tusk: Dünya yeni bir savaş dönemine giriyor
Polonya Başbakanı Tusk: Dünya yeni bir savaş dönemine giriyor
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Tusk, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kritik dönemlerin yaşandığını ifade ederek dünyanın yeni bir savaş dönemine girdiğinin kabul edilmesi... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:39+0300
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savaş
donald tusk
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, gelecek iki yılın her şeyi belirleyeceğini vurgulayarak "Kimseyi korkutmak istemem ama savaş artık geçmişte kalmış bir şey değil. Bu gerçek ve aslında iki yıl önce başladı. Şu anda en rahatsız edici olan şey, kelimenin tam anlamıyla her türlü senaryonun mümkün olduğu gerçeğidir" açıklamasında bulundu.Tusk savaş dönemine girildiğini ifade ederek bilhassa genç nesil için bunun kulağa 'yıkıcı' geleceğini ancak zihinsel olarak yeni bir dönemin gelişine hazırlanılması gerektiğini dile getirdi.Konuşmasında Polonya'nın Ukrayna ile olan tarım ve ticaret politikası anlaşmazlıklarına da değinen Tusk şu cümleleri kaydetti:Tusk konuşmasında ek olarak ABD ile güçlü bir ittifaka ihtiyaçları olduğunu aynı zamanda savunma açısından da bağımsız ve kendi kendilerine yeterli olmaları gerektiğini kaydederek "Görevimiz, ABD Başkanı'nın kim olacağından bağımsız olarak transatlantik bağları geliştirmektir" dedi.
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polonya, savaş, donald tusk, ukrayna, tarım, abd

Polonya Başbakanı Tusk: Dünya yeni bir savaş dönemine giriyor

13:39 29.03.2024
© AP Photo / Ebrahim NorooziDonald Tusk
Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Polonya Başbakanı Tusk, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kritik dönemlerin yaşandığını ifade ederek dünyanın yeni bir savaş dönemine girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, gelecek iki yılın her şeyi belirleyeceğini vurgulayarak "Kimseyi korkutmak istemem ama savaş artık geçmişte kalmış bir şey değil. Bu gerçek ve aslında iki yıl önce başladı. Şu anda en rahatsız edici olan şey, kelimenin tam anlamıyla her türlü senaryonun mümkün olduğu gerçeğidir" açıklamasında bulundu.
Tusk savaş dönemine girildiğini ifade ederek bilhassa genç nesil için bunun kulağa 'yıkıcı' geleceğini ancak zihinsel olarak yeni bir dönemin gelişine hazırlanılması gerektiğini dile getirdi.
Konuşmasında Polonya'nın Ukrayna ile olan tarım ve ticaret politikası anlaşmazlıklarına da değinen Tusk şu cümleleri kaydetti:
Muhtemelen Avrupa'daki en Ukrayna yanlısı siyasetçi benim ama vatandaşlarıma karşı sorumluyum. Polonya'nın başbakanı olarak ülkenin temel çıkarlarını korumakla sorumluyum. Polonyalılar büyük bir bedel ödüyor. Ukrayna'yı destekleme konusunda kimse Polonya ile rekabet edemez. Ukrayna'ya elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz ancak son Avrupa Konseyi zirvesinde Ukrayna ile serbest ticaret fikrinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savundum. Bu konuda Ukrayna ile adil bir anlaşma yapılmasını istiyorum.
Tusk konuşmasında ek olarak ABD ile güçlü bir ittifaka ihtiyaçları olduğunu aynı zamanda savunma açısından da bağımsız ve kendi kendilerine yeterli olmaları gerektiğini kaydederek "Görevimiz, ABD Başkanı'nın kim olacağından bağımsız olarak transatlantik bağları geliştirmektir" dedi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmigal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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