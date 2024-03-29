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Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Sputnik Türkiye
Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
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fotoğraf, galeri, munzur, munzur dağları, munzur çayı, keçi, yaban keçisi, фото
fotoğraf, galeri, munzur, munzur dağları, munzur çayı, keçi, yaban keçisi, фото

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

16:29 29.03.2024
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Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
© AA / Sidar Can Eren

Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Tunceli&#x27;de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı&#x27;nda beslenirken görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Sidar Can Eren

Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

© AA / Sidar Can Eren

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Sidar Can Eren

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.

© AA / Sidar Can Eren

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.

Türkiye&#x27;nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Sidar Can Eren

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.

© AA / Sidar Can Eren

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Sidar Can Eren

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

© AA / Sidar Can Eren

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Sidar Can Eren

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.

© AA / Sidar Can Eren

Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.

Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Sidar Can Eren

Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.

© AA / Sidar Can Eren

Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi.

Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Sidar Can Eren

Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi.

© AA / Sidar Can Eren

Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran ve Eylül arasındaki dönemler.

Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran ve Eylül arasındaki dönemler. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Sidar Can Eren

Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran ve Eylül arasındaki dönemler.

© AA / Sidar Can Eren

Milli Park alanındaki doğal veriler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok elverişli potansiyele sahip.

Milli Park alanındaki doğal veriler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok elverişli potansiyele sahip. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Sidar Can Eren

Milli Park alanındaki doğal veriler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok elverişli potansiyele sahip.

© AA / Sidar Can Eren

Kuş türleri bakımından da oldukça zengin olan Milli Parkta yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez, delice, çaylak nadir türlerden ise kaya kartalı bulunmaktadır. Gece yırtıcılarından ise puhu, baykuş ve yarasa yaygın türlerden.

Kuş türleri bakımından da oldukça zengin olan Milli Parkta yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez, delice, çaylak nadir türlerden ise kaya kartalı bulunmaktadır. Gece yırtıcılarından ise puhu, baykuş ve yarasa yaygın türlerden. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Sidar Can Eren

Kuş türleri bakımından da oldukça zengin olan Milli Parkta yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez, delice, çaylak nadir türlerden ise kaya kartalı bulunmaktadır. Gece yırtıcılarından ise puhu, baykuş ve yarasa yaygın türlerden.

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