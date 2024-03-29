Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.
Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.
İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.
Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor.
İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.
Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.
Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.
Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi.
Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi.
Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran ve Eylül arasındaki dönemler.
Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran ve Eylül arasındaki dönemler.
Milli Park alanındaki doğal veriler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok elverişli potansiyele sahip.
Milli Park alanındaki doğal veriler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok elverişli potansiyele sahip.
Kuş türleri bakımından da oldukça zengin olan Milli Parkta yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez, delice, çaylak nadir türlerden ise kaya kartalı bulunmaktadır. Gece yırtıcılarından ise puhu, baykuş ve yarasa yaygın türlerden.
Kuş türleri bakımından da oldukça zengin olan Milli Parkta yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez, delice, çaylak nadir türlerden ise kaya kartalı bulunmaktadır. Gece yırtıcılarından ise puhu, baykuş ve yarasa yaygın türlerden.