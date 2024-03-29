80 ilde aday çıkarıldı: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki aday listesi yayınlandı
23:51 29.03.2024 (güncellendi: 00:05 30.03.2024)
© AASandık oy seçim pusula
© AA
Abone ol
31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. İYİ Parti'nin 80 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. İYİ Parti'nin adaylarının olduğu liste, Sputnik içeriğinde
Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken İYİ Parti'nin yerel seçim aday listesi paylaşıldı.
Seçmenler, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van büyükşehirleri başta olmak üzere 81 ilde 'belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
İYİ Parti büyükşehir adayları
80 ilde aday çıkaran İYİ Parti'nin büyükşehirlerde gösterdiği adayların listesi şu şekilde:
Adana
İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu.
Ankara
İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.
Antalya
İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Nesrin Ünal oldu.
Aydın
İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özer Kayalı oldu.
Balıkesir
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Turhan Çömez oldu.
Bursa
İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu oldu.
Denizli
İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı Yasin Öztürk oldu.
Diyarbakır
İYİ Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Çakır oldu.
Erzurum
İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Canan Uçar oldu.
Eskişehir
İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Melih Aydın oldu.
Gaziantep
İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Yaşar Sağlam oldu.
Hatay
İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Nüsret Cömert oldu.
İstanbul
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu oldu.
İzmir
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Ümit Özlale oldu.
Kahramanmaraş
İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mesut Dedeoğlu oldu.
Kayseri
İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Kazım Yücel oldu.
Kocaeli
İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gençay Yıldıztepe oldu.
Konya
İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Yıldırım oldu.
Malatya
İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Şeyhmus Göçmez oldu.
Manisa
İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Gürhan Özcan oldu.
Mardin
İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Süleyman Akar oldu.
Mersin
İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Mahmut Bülent Özkan oldu.
Muğla
İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Metin Ergun oldu.
Ordu
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz oldu.
Sakarya
İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Selçuk Kılıçaslan oldu.
Samsun
İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı İmren Nilay Tüfekçi oldu.
Şanlıurfa
İYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet İlker AtaseverSinan Çelik oldu.
Tekirdağ
İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.
Trabzon
İYİ Parti arti Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Muhammet Erkan oldu.
Van
İYİ Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Akbaş oldu.
İYİ Parti'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:
Adıyaman İz Yücedağ
Afyonkarahisar Alper Yağcı
Ağrı Metin Aydemir
Aksaray Mustafa Tuğrul Turgut
Amasya Erhan Çiger
Ardahan Oktay Dursun
Artvin Demirhan Elçin
Bartın Atınç Günal
Batman Abdullah Polat
Bayburt Yılmaz Kırıcı
Bilecik Göksel Aydın
Bingöl Erkan Tümen
Bitlis Neslihan Çeliktaş
Bolu Mansur Şen
Burdur Namık Kemal Özkan
Çanakkale Alaaddin Burak Kunt
Çankırı Mehmet Ali Kara
Çorum Ahmet Ertekin
Düzce Mehmet Keleş
Edirne Hamdi Sedefçi
Elazığ Burak Özgül
Erzincan Veda Bingöl
Giresun Harun Cici
Gümüşhane Ali Ateş
Hakkari Yaşar Yorulmaz
Iğdır Gündüz Güneş
Isparta Ahmet Tural
Karabük Abdullah Adatepe
Karaman Nihal Tümene
Kars Metin Özad
Kastamonu Kadir Yalçın
Kırıkkale Yavuz Kuzucu
Kırklareli Ali Dermenci
Kırşehir Ufuk Cengiz
Kilis Yasin Topaloğlu
Kütahya Ahmet Tekdemir
Muş Şerefettin Yatci
Nevşehir Rasim Arı
Niğde Naim Osman Erem
Osmaniye Alpaslan Koca
Rize Köksal Toptan
Siirt Osman Aydar
Sinop Serpil Ünlütürk
Sivas Merve Yıldız Yaray
Tokat Hakan Karagöllü
Tunceli Eser Köse
Uşak Muhammet Gür
Yalova Halil İbrahim Tokay
Yozgat Mustafa Görkem Taştan
Zonguldak Kaya Adanır