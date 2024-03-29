https://sputniknews.com.tr/20240329/iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-aday-listesi-yayinlandi-1082218244.html

80 ilde aday çıkarıldı: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki aday listesi yayınlandı

80 ilde aday çıkarıldı: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki aday listesi yayınlandı

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. İYİ Parti'nin 80 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. İYİ Parti'nin adaylarının olduğu... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T23:51+0300

2024-03-29T23:51+0300

2024-03-30T00:05+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

iyi parti

ankara

adana

antalya

denizli

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

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Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken İYİ Parti'nin yerel seçim aday listesi paylaşıldı.Seçmenler, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van büyükşehirleri başta olmak üzere 81 ilde 'belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak. İYİ Parti büyükşehir adayları80 ilde aday çıkaran İYİ Parti'nin büyükşehirlerde gösterdiği adayların listesi şu şekilde:AdanaİYİ Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu.AnkaraİYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.AntalyaİYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Nesrin Ünal oldu.AydınİYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özer Kayalı oldu.BalıkesirİYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Turhan Çömez oldu.BursaİYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu oldu.DenizliİYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı Yasin Öztürk oldu.DiyarbakırİYİ Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Çakır oldu.ErzurumİYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Canan Uçar oldu.EskişehirİYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Melih Aydın oldu.GaziantepİYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Yaşar Sağlam oldu.HatayİYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Nüsret Cömert oldu.İstanbulİYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu oldu.İzmirİYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Ümit Özlale oldu.KahramanmaraşİYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mesut Dedeoğlu oldu.KayseriİYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Kazım Yücel oldu.KocaeliİYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gençay Yıldıztepe oldu.KonyaİYİ Parti Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Yıldırım oldu.MalatyaİYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Şeyhmus Göçmez oldu.ManisaİYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Gürhan Özcan oldu.MardinİYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Süleyman Akar oldu.MersinİYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Mahmut Bülent Özkan oldu.MuğlaİYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Metin Ergun oldu.OrduİYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz oldu.SakaryaİYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Selçuk Kılıçaslan oldu.SamsunİYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı İmren Nilay Tüfekçi oldu.ŞanlıurfaİYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet İlker AtaseverSinan Çelik oldu.TekirdağİYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.TrabzonİYİ Parti arti Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Muhammet Erkan oldu.VanİYİ Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Akbaş oldu.İYİ Parti'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240329/liste-yayinlandi-chp-ve-iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-30-buyuksehir-adaylari-1082212192.html

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