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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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80 ilde aday çıkarıldı: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki aday listesi yayınlandı
80 ilde aday çıkarıldı: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki aday listesi yayınlandı
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. İYİ Parti'nin 80 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. İYİ Parti'nin adaylarının olduğu... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken İYİ Parti'nin yerel seçim aday listesi paylaşıldı.Seçmenler, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van büyükşehirleri başta olmak üzere 81 ilde 'belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak. İYİ Parti büyükşehir adayları80 ilde aday çıkaran İYİ Parti'nin büyükşehirlerde gösterdiği adayların listesi şu şekilde:AdanaİYİ Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu.AnkaraİYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.AntalyaİYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Nesrin Ünal oldu.AydınİYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özer Kayalı oldu.BalıkesirİYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Turhan Çömez oldu.BursaİYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu oldu.DenizliİYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı Yasin Öztürk oldu.DiyarbakırİYİ Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Çakır oldu.ErzurumİYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Canan Uçar oldu.EskişehirİYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Melih Aydın oldu.GaziantepİYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Yaşar Sağlam oldu.HatayİYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Nüsret Cömert oldu.İstanbulİYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu oldu.İzmirİYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Ümit Özlale oldu.KahramanmaraşİYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mesut Dedeoğlu oldu.KayseriİYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Kazım Yücel oldu.KocaeliİYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gençay Yıldıztepe oldu.KonyaİYİ Parti Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Yıldırım oldu.MalatyaİYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Şeyhmus Göçmez oldu.ManisaİYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Gürhan Özcan oldu.MardinİYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Süleyman Akar oldu.MersinİYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Mahmut Bülent Özkan oldu.MuğlaİYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Metin Ergun oldu.OrduİYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz oldu.SakaryaİYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Selçuk Kılıçaslan oldu.SamsunİYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı İmren Nilay Tüfekçi oldu.ŞanlıurfaİYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet İlker AtaseverSinan Çelik oldu.TekirdağİYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.TrabzonİYİ Parti arti Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Muhammet Erkan oldu.VanİYİ Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Akbaş oldu.İYİ Parti'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240329/liste-yayinlandi-chp-ve-iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-30-buyuksehir-adaylari-1082212192.html
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80 ilde aday çıkarıldı: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki aday listesi yayınlandı

23:51 29.03.2024 (güncellendi: 00:05 30.03.2024)
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. İYİ Parti'nin 80 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. İYİ Parti'nin adaylarının olduğu liste, Sputnik içeriğinde
Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken İYİ Parti'nin yerel seçim aday listesi paylaşıldı.
Seçmenler, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van büyükşehirleri başta olmak üzere 81 ilde 'belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.

İYİ Parti büyükşehir adayları

80 ilde aday çıkaran İYİ Parti'nin büyükşehirlerde gösterdiği adayların listesi şu şekilde:

Adana

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu.

Ankara

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.

Antalya

İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Nesrin Ünal oldu.

Aydın

İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özer Kayalı oldu.

Balıkesir

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Turhan Çömez oldu.

Bursa

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu oldu.

Denizli

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı Yasin Öztürk oldu.

Diyarbakır

İYİ Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Çakır oldu.

Erzurum

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Canan Uçar oldu.

Eskişehir

İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Melih Aydın oldu.

Gaziantep

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Yaşar Sağlam oldu.

Hatay

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Nüsret Cömert oldu.

İstanbul

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu oldu.

İzmir

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Ümit Özlale oldu.

Kahramanmaraş

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mesut Dedeoğlu oldu.

Kayseri

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Kazım Yücel oldu.

Kocaeli

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gençay Yıldıztepe oldu.

Konya

İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Yıldırım oldu.

Malatya

İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Şeyhmus Göçmez oldu.

Manisa

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Gürhan Özcan oldu.

Mardin

İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Süleyman Akar oldu.

Mersin

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Mahmut Bülent Özkan oldu.

Muğla

İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Metin Ergun oldu.

Ordu

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz oldu.

Sakarya

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Selçuk Kılıçaslan oldu.

Samsun

İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı İmren Nilay Tüfekçi oldu.

Şanlıurfa

İYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet İlker AtaseverSinan Çelik oldu.

Tekirdağ

İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.

Trabzon

İYİ Parti arti Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Muhammet Erkan oldu.

Van

İYİ Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Akbaş oldu.
İYİ Parti'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:
Adıyaman İz Yücedağ
Afyonkarahisar Alper Yağcı
Ağrı Metin Aydemir
Aksaray Mustafa Tuğrul Turgut
Amasya Erhan Çiger
Ardahan Oktay Dursun
Artvin Demirhan Elçin
Bartın Atınç Günal
Batman Abdullah Polat
Bayburt Yılmaz Kırıcı
Bilecik Göksel Aydın
Bingöl Erkan Tümen
Bitlis Neslihan Çeliktaş
Bolu Mansur Şen
Burdur Namık Kemal Özkan
Çanakkale Alaaddin Burak Kunt
Çankırı Mehmet Ali Kara
Çorum Ahmet Ertekin
Düzce Mehmet Keleş
Edirne Hamdi Sedefçi
Elazığ Burak Özgül
Erzincan Veda Bingöl
Giresun Harun Cici
Gümüşhane Ali Ateş
Hakkari Yaşar Yorulmaz
Iğdır Gündüz Güneş
Isparta Ahmet Tural
Karabük Abdullah Adatepe
Karaman Nihal Tümene
Kars Metin Özad
Kastamonu Kadir Yalçın
Kırıkkale Yavuz Kuzucu
Kırklareli Ali Dermenci
Kırşehir Ufuk Cengiz
Kilis Yasin Topaloğlu
Kütahya Ahmet Tekdemir
Muş Şerefettin Yatci
Nevşehir Rasim Arı
Niğde Naim Osman Erem
Osmaniye Alpaslan Koca
Rize Köksal Toptan
Siirt Osman Aydar
Sinop Serpil Ünlütürk
Sivas Merve Yıldız Yaray
Tokat Hakan Karagöllü
Tunceli Eser Köse
Uşak Muhammet Gür
Yalova Halil İbrahim Tokay
Yozgat Mustafa Görkem Taştan
Zonguldak Kaya Adanır
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları
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