https://sputniknews.com.tr/20240329/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1082217191.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T22:41+0300

2024-03-29T22:41+0300

2024-03-29T22:48+0300

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

türkiye

istanbul

gemi

gemi

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İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240127/istanbul-bogazi-trafige-kapatildi-1080107796.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, gemi, gemi