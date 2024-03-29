https://sputniknews.com.tr/20240329/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1082217191.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T22:41+0300
2024-03-29T22:41+0300
2024-03-29T22:48+0300
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
türkiye
istanbul
gemi
gemi
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İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/istanbul-bogazi-trafige-kapatildi-1080107796.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, gemi, gemi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, gemi, gemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 29.03.2024 (güncellendi: 22:48 29.03.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır” açıklaması yapıldı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.