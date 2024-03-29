İspanya'nın Girona Bölgesi'nde Ölüm Dansı Festivali kutlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı çok gecikti. Karar hukuken bağlayıcı, sorun uygulanmasında’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Paranın sesi dövizi aşağıya doğru yönlendirir mi? Çok sanmıyorum'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe ligden çekilirse sportif olarak büyük kayıplar yaşanacak'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:06
84 dk
HABER MASASI
Moskova saldırısı'nı gerçekleştiren teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantısına ulaşıldı.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
15:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
18:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ispanyanin-girona-bolgesinde-olum-dansi-festivali-kutlandi-1082207441.html
İspanya'nın Girona Bölgesi'nde Ölüm Dansı Festivali kutlandı
İspanya'nın Girona Bölgesi'nde Ölüm Dansı Festivali kutlandı
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Girona bölgesinde, kökeni veba salgınına dayanan "Dansa de la Mort (Ölüm Dansı) festivali kutlandı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T17:28+0300
2024-03-29T17:28+0300
multimedya
ispanya
ölüm
veba
kara veba
tarih
festival
dans
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082205260_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_54c8be21226c9fc81d109f491f41fb47.jpg
İspanyollar ve Latin Amerikalılar'ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya'nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082205260_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1141a8da70f007ff2e8d1e6e3a4725fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, ölüm, veba, kara veba, tarih, festival, dans, фото
ispanya, ölüm, veba, kara veba, tarih, festival, dans, фото

İspanya'nın Girona Bölgesi'nde Ölüm Dansı Festivali kutlandı

17:28 29.03.2024
Abone ol
İspanya'nın Girona bölgesinde, kökeni veba salgınına dayanan "Dansa de la Mort (Ölüm Dansı) festivali kutlandı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
İspanyollar ve Latin Amerikalılar'ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya'nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü.
© Lorena Sopena

İspanyollar ve Latin Amerikalılar'ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya'nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü.

İspanyollar ve Latin Amerikalılar&#x27;ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya&#x27;nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
1/7
© Lorena Sopena

İspanyollar ve Latin Amerikalılar'ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya'nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü.

© Lorena Sopena

Kostümlü katılımcılar, iskelet kıyafetleri ve ritmik davul sesleri eşliğinde, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın kırılganlığını anlatan bir dans gösterisi ve ritüeller sergiledi.

Kostümlü katılımcılar, iskelet kıyafetleri ve ritmik davul sesleri eşliğinde, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın kırılganlığını anlatan bir dans gösterisi ve ritüeller sergiledi. - Sputnik Türkiye
2/7
© Lorena Sopena

Kostümlü katılımcılar, iskelet kıyafetleri ve ritmik davul sesleri eşliğinde, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın kırılganlığını anlatan bir dans gösterisi ve ritüeller sergiledi.

© Lorena Sopena

Festivalde ürpertici kostümler kullanırken, görüntüler dünyanın birçok yerinde paylaşıldı.

Festivalde ürpertici kostümler kullanırken, görüntüler dünyanın birçok yerinde paylaşıldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© Lorena Sopena

Festivalde ürpertici kostümler kullanırken, görüntüler dünyanın birçok yerinde paylaşıldı.

© Lorena Sopena

Festivalde kuru kafalı birçok kostüm görülürken, kuru kafalı insanlar önce meşaleler taşıdı, ardından danslar etti.

Festivalde kuru kafalı birçok kostüm görülürken, kuru kafalı insanlar önce meşaleler taşıdı, ardından danslar etti. - Sputnik Türkiye
4/7
© Lorena Sopena

Festivalde kuru kafalı birçok kostüm görülürken, kuru kafalı insanlar önce meşaleler taşıdı, ardından danslar etti.

© Lorena Sopena

Festivalin ana amacının 'ölümün kaçınılmazlığı' olduğu belirtilirken, özellikle Ortaçağ Avrupası'nda vebadan kaynaklı ölümler de anıldı.

Festivalin ana amacının &#x27;ölümün kaçınılmazlığı&#x27; olduğu belirtilirken, özellikle Ortaçağ Avrupası&#x27;nda vebadan kaynaklı ölümler de anıldı. - Sputnik Türkiye
5/7
© Lorena Sopena

Festivalin ana amacının 'ölümün kaçınılmazlığı' olduğu belirtilirken, özellikle Ortaçağ Avrupası'nda vebadan kaynaklı ölümler de anıldı.

© Lorena Sopena

Geçmiş yıllarda İspanya'da vebadan dolayı nüfusun yüzde 25'inin öldüğü, bu nedenle halk arasında büyük bir trajedi yaşandığı biliniyor.

Geçmiş yıllarda İspanya&#x27;da vebadan dolayı nüfusun yüzde 25&#x27;inin öldüğü, bu nedenle halk arasında büyük bir trajedi yaşandığı biliniyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© Lorena Sopena

Geçmiş yıllarda İspanya'da vebadan dolayı nüfusun yüzde 25'inin öldüğü, bu nedenle halk arasında büyük bir trajedi yaşandığı biliniyor.

© Lorena Sopena

Tahminlere göre özellikle vebadan ölümün en yaygın olduğu yıllarda, o döneme göre az olan nüfusa karşın yaklaşık 2 milyon ile 6 milyon arası kişi sadece İspanya'da hayatını kaybetti.

Tahminlere göre özellikle vebadan ölümün en yaygın olduğu yıllarda, o döneme göre az olan nüfusa karşın yaklaşık 2 milyon ile 6 milyon arası kişi sadece İspanya&#x27;da hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
7/7
© Lorena Sopena

Tahminlere göre özellikle vebadan ölümün en yaygın olduğu yıllarda, o döneme göre az olan nüfusa karşın yaklaşık 2 milyon ile 6 milyon arası kişi sadece İspanya'da hayatını kaybetti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала