İspanya'nın Girona Bölgesi'nde Ölüm Dansı Festivali kutlandı
İspanyollar ve Latin Amerikalılar'ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya'nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü.
İspanyollar ve Latin Amerikalılar'ın kutladığı, kökeni veba salgınına dayanan Ölüm Dansı Festivali, İspanya'nın Girona bölgesinde yoğun ilgi gördü.
Kostümlü katılımcılar, iskelet kıyafetleri ve ritmik davul sesleri eşliğinde, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın kırılganlığını anlatan bir dans gösterisi ve ritüeller sergiledi.
Kostümlü katılımcılar, iskelet kıyafetleri ve ritmik davul sesleri eşliğinde, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın kırılganlığını anlatan bir dans gösterisi ve ritüeller sergiledi.
Festivalde ürpertici kostümler kullanırken, görüntüler dünyanın birçok yerinde paylaşıldı.
Festivalde ürpertici kostümler kullanırken, görüntüler dünyanın birçok yerinde paylaşıldı.
Festivalde kuru kafalı birçok kostüm görülürken, kuru kafalı insanlar önce meşaleler taşıdı, ardından danslar etti.
Festivalde kuru kafalı birçok kostüm görülürken, kuru kafalı insanlar önce meşaleler taşıdı, ardından danslar etti.
Festivalin ana amacının 'ölümün kaçınılmazlığı' olduğu belirtilirken, özellikle Ortaçağ Avrupası'nda vebadan kaynaklı ölümler de anıldı.
Festivalin ana amacının 'ölümün kaçınılmazlığı' olduğu belirtilirken, özellikle Ortaçağ Avrupası'nda vebadan kaynaklı ölümler de anıldı.
Geçmiş yıllarda İspanya'da vebadan dolayı nüfusun yüzde 25'inin öldüğü, bu nedenle halk arasında büyük bir trajedi yaşandığı biliniyor.
Geçmiş yıllarda İspanya'da vebadan dolayı nüfusun yüzde 25'inin öldüğü, bu nedenle halk arasında büyük bir trajedi yaşandığı biliniyor.
Tahminlere göre özellikle vebadan ölümün en yaygın olduğu yıllarda, o döneme göre az olan nüfusa karşın yaklaşık 2 milyon ile 6 milyon arası kişi sadece İspanya'da hayatını kaybetti.
Tahminlere göre özellikle vebadan ölümün en yaygın olduğu yıllarda, o döneme göre az olan nüfusa karşın yaklaşık 2 milyon ile 6 milyon arası kişi sadece İspanya'da hayatını kaybetti.