https://sputniknews.com.tr/20240329/harvard-universitesinden-hasta-kadinin-derisinden-yapilan-kitap-kapagi-hakkinda-aciklama-1082193893.html

Harvard Üniversitesi'nden 'hasta kadının derisinden' yapılan kitap kapağı hakkında açıklama

Harvard Üniversitesi'nden 'hasta kadının derisinden' yapılan kitap kapağı hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Harvard Üniversitesi, 'Ruhun Kaderi' adlı kitabın insan derisiyle ciltlendiği tespit edildikten sonra, kitabın kaplamasını etik nedenlerden dolayı çıkarma... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T12:49+0300

2024-03-29T12:49+0300

2024-03-29T12:49+0300

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1934 yılında Harvard Üniversitesi'ne verilen Ruhun Kaderi adlı kitabın insan derisiyle citlendiği tespit edildi. Fransız doktor Ludovic Bouland'ın yazdığı kitabın kapağının geçmişte 'hasta bir kadının cilt dokusuyla kaplandığı tahmin ediliyordu. Bunun üzerine üniversite yeni bir karar aldı. Harvard'ın Houghton Kütüphanesi'nde bulunan kitabın insan derisinden yapılan cildi değiştirilecek. Üniversite, kararın kitabın kökeni ve tarihinin etik açıdan sorgulanabilir olması sebebiyle alındığını belirtti. Ayrıca, kitabın kaplanmasında derisi kullanılan kişiye yönelik saygısızlık ve etik dışı muamele nedeniyle özür diledi. Kitabın orijinal sahibi Fransız doktor Ludovic Bouland olan cildi, bir kadın hastanın cilt dokusuyla kaplanmıştı. Kitabın yazarı Arsene Houssaye, 1934 yılında John B. Stetson tarafından Harvard kütüphanesine verilmişti. Harvard Üniversitesi Yönlendirme Komitesi, 2022'de üniversite müzesi koleksiyonlarındaki insan kalıntılarına ilişkin raporunda, kitabın cildinin çıkarılması gerektiğini tavsiye etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230701/harvard-arastirmacilari-mutlulugun-sirri-ne-sorusuna-yanit-aradi-1073061449.html

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harvard, harvard üniversitesi, deri, insan, insan hakları ihlali, kütüphane, abd, fransa, doktor