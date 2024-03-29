https://sputniknews.com.tr/20240329/gazze-seridinde-aclik-ve-susuzluk-cocuklar-yetersiz-besleniyor-hastaliklardan-aci-cekiyor-1082200168.html
Gazze Şeridi’nde açlık ve susuzluk: Çocuklar yetersiz besleniyor, hastalıklardan acı çekiyor
Gazze Şeridi’nde açlık ve susuzluk: Çocuklar yetersiz besleniyor, hastalıklardan acı çekiyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk sorunu giderek artıyor. Sağlık... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T21:09+0300
2024-03-29T21:09+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bunların yarısını suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimi olmayan çocukların oluşturduğunu bildirdi.BM, bölgenin kuzeyinde açlık çeken kişi sayısında patlama öngörüyor. Halihazırda Gazze Şeridi’nde yaklaşık 1.1 milyon kişi, bölge nüfusunun yarısı yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.
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Gazze Şeridi’nde kıtlık: Çocuklar yetersiz beslenmeden ve buna bağlı hastalıklardan acı çekiyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nde kıtlık: Çocuklar yetersiz beslenmeden ve buna bağlı hastalıklardan acı çekiyor
2024-03-29T21:09+0300
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PT2M21S
Sputnik Türkiye
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video, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, filistin, видео
video, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, filistin, видео
Gazze Şeridi’nde açlık ve susuzluk: Çocuklar yetersiz besleniyor, hastalıklardan acı çekiyor
İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk sorunu giderek artıyor. Sağlık kaynakları, son dönemde onlarca kişinin yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bunların yarısını suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimi olmayan çocukların oluşturduğunu bildirdi.
BM, bölgenin kuzeyinde açlık çeken kişi sayısında patlama öngörüyor. Halihazırda Gazze Şeridi’nde yaklaşık 1.1 milyon kişi, bölge nüfusunun yarısı yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.