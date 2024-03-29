https://sputniknews.com.tr/20240329/erdogandan-imamoglu-elestirisi-lazim-olduklarinda-ya-tatilde-ya-cumhurbaskani-yardimciligi-pesinde-1082197848.html
Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: Lazım olduklarında ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde
Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: Lazım olduklarında ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta" dedi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T15:02+0300
2024-03-29T15:02+0300
2024-03-29T15:31+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu
murat kurum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240327/sonar-arastirmadan-imamoglu-5-puan-onde-iddiasina-yalanlama-1082106716.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, murat kurum
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, murat kurum
Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: Lazım olduklarında ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde
15:02 29.03.2024 (güncellendi: 15:31 29.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde konuştu:
Ne diyor? tam ileri, sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultangazi'yi sen sahiplenmedin ki.
Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi
Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü, inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacağız
Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta
Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak, bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir
Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi.