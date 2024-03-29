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Devasa okyanus girdabının hızlandığı ortaya çıktı: '2029'da zaman duracak'
Devasa okyanus girdabının hızlandığı ortaya çıktı: '2029'da zaman duracak'
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Güney Kutbu’nun bulunduğu Antarktika kıtasında, küresel ısınma nedeniyle hem buzullar eriyor hem de bir başka sorun daha yaşanıyor. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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12 ülkeden 40 bilim insanının katkıda bulunduğu araştırmaya göre, Antarktika’yı çevreleyen ve dünyadaki tüm nehirlerin toplamından 100 kat daha güçlü dönen devasa okyanus suyu girdabının, iklim değişikliği nedeniyle hızlandığı ortaya çıktı.'Nature' dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı (ACC) olarak bilinen girdabın, Buzul Çağı gibi daha soğuk dönemlerde yavaşladığı ve küresel ısınmayla birlikte hızlandığı bulundu. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyelerinin yükselişini hızlandırmasından korkuyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Frank Lamy, “Daha güçlü bir ACC, Antarktika’nın buz rafına daha sıcak suların ulaşması anlamına geliyor” dedi.'2029'da zaman duracak'Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzulların erimesi, Dünya’nın dönüşünü hızlandırıyor. Milliyet'te yer alan habere göre uzmanlar, “Saat sistemi, Dünya’nın dönüşüne göre belirlenir. Bu dönüş sabit değil, olup bitenlere göre değişir. Dünya’nın dönüşündeki hızlanma nedeniyle 2029 yılında zaman bir saniyeliğine duracak. 2029’da fazla bir saniyenin saat sisteminden çıkarılması gerekecek. Bu durum telefonlar ve bilgisayarlar için sorun yaratacak” dedi.
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Devasa okyanus girdabının hızlandığı ortaya çıktı: '2029'da zaman duracak'

12:00 29.03.2024
© FotoğrafDevasa okyanus girdabının hızlandığı ortaya çıktı:
Devasa okyanus girdabının hızlandığı ortaya çıktı: - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Fotoğraf
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Güney Kutbu’nun bulunduğu Antarktika kıtasında, küresel ısınma nedeniyle hem buzullar eriyor hem de bir başka sorun daha yaşanıyor.
12 ülkeden 40 bilim insanının katkıda bulunduğu araştırmaya göre, Antarktika’yı çevreleyen ve dünyadaki tüm nehirlerin toplamından 100 kat daha güçlü dönen devasa okyanus suyu girdabının, iklim değişikliği nedeniyle hızlandığı ortaya çıktı.
'Nature' dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı (ACC) olarak bilinen girdabın, Buzul Çağı gibi daha soğuk dönemlerde yavaşladığı ve küresel ısınmayla birlikte hızlandığı bulundu. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyelerinin yükselişini hızlandırmasından korkuyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Frank Lamy, “Daha güçlü bir ACC, Antarktika’nın buz rafına daha sıcak suların ulaşması anlamına geliyor” dedi.

'2029'da zaman duracak'

Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzulların erimesi, Dünya’nın dönüşünü hızlandırıyor. Milliyet'te yer alan habere göre uzmanlar, “Saat sistemi, Dünya’nın dönüşüne göre belirlenir. Bu dönüş sabit değil, olup bitenlere göre değişir. Dünya’nın dönüşündeki hızlanma nedeniyle 2029 yılında zaman bir saniyeliğine duracak. 2029’da fazla bir saniyenin saat sisteminden çıkarılması gerekecek. Bu durum telefonlar ve bilgisayarlar için sorun yaratacak” dedi.
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