Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
20:12 29.03.2024 (güncellendi: 20:19 29.03.2024)
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul iftar programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Sizleri hürmetle muhabbetle selmalıyorum. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim tutuuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri katında kabul buyursun.
Artık Kadir gecesine yaklaşıyoruz.
Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız.Sabah erken saatlerinde sandık mahaline varıp orada kontrol altına alacağınzıa inanıyorum.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "Sandık Yönetim Kurulu İftarı" programında konuşuyor https://t.co/4ln5mjhjY6— AA Canlı (@AACanli) March 29, 2024