Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız.Sabah erken saatlerinde sandık mahaline varıp orada kontrol altına alacağınzıa inanıyorum.