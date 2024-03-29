https://sputniknews.com.tr/20240329/batili-ulkeler-bmgknin-yugoslavya-konulu-toplantisini-bir-kez-daha-engelledi-1082178194.html
Batılı ülkeler BMGK’nin Yugoslavya konulu toplantısını bir kez daha engelledi
Batılı ülkeler BMGK’nin Yugoslavya konulu toplantısını bir kez daha engelledi
Sputnik Türkiye
Batılı ülkeler, Rusya’nın talep ettiği Yugoslavya konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısının yapılmasına izin vermedi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T02:36+0300
2024-03-29T02:36+0300
2024-03-29T02:36+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Batılı ülkeler, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantı talebini bir kez daha engelledi.Fransa bir kez daha toplantı gündeminin usul oylamasına sunulmasını istedi. Rusya, Çin, Cezayir, Sierra Leone ve diğer iki ülke toplantının yapılması yönünde oy kullanırken, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu geri kalan dokuz BMGK ülkesi çekimser kaldı.Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.
https://sputniknews.com.tr/20210611/bmgknin-2022-2023-donemi-gecici-uyeleri-secildi-1044713498.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yugoslavya, eski yugoslavya, fransa, abd, abd, çin, rusya, cezayir
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yugoslavya, eski yugoslavya, fransa, abd, abd, çin, rusya, cezayir
Batılı ülkeler BMGK’nin Yugoslavya konulu toplantısını bir kez daha engelledi
Batılı ülkeler, Rusya’nın talep ettiği Yugoslavya konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısının yapılmasına izin vermedi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Batılı ülkeler, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantı talebini bir kez daha engelledi.
Fransa bir kez daha toplantı gündeminin usul oylamasına sunulmasını istedi. Rusya, Çin, Cezayir, Sierra Leone ve diğer iki ülke toplantının yapılması yönünde oy kullanırken, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu geri kalan dokuz BMGK ülkesi çekimser kaldı.
Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.
BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.