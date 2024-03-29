https://sputniknews.com.tr/20240329/batili-ulkeler-bmgknin-yugoslavya-konulu-toplantisini-bir-kez-daha-engelledi-1082178194.html

Batılı ülkeler BMGK’nin Yugoslavya konulu toplantısını bir kez daha engelledi

Batılı ülkeler BMGK’nin Yugoslavya konulu toplantısını bir kez daha engelledi

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler, Rusya’nın talep ettiği Yugoslavya konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısının yapılmasına izin vermedi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T02:36+0300

2024-03-29T02:36+0300

2024-03-29T02:36+0300

dünya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

yugoslavya

eski yugoslavya

fransa

abd

abd

çin

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Batılı ülkeler, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantı talebini bir kez daha engelledi.Fransa bir kez daha toplantı gündeminin usul oylamasına sunulmasını istedi. Rusya, Çin, Cezayir, Sierra Leone ve diğer iki ülke toplantının yapılması yönünde oy kullanırken, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu geri kalan dokuz BMGK ülkesi çekimser kaldı.Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.

https://sputniknews.com.tr/20210611/bmgknin-2022-2023-donemi-gecici-uyeleri-secildi-1044713498.html

yugoslavya

fransa

abd

çin

rusya

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yugoslavya, eski yugoslavya, fransa, abd, abd, çin, rusya, cezayir