Biden'ın seçim kampanyası için ender görülen güvenlik önlemleri: 20 kum dolu kamyon konuşlandırıldı

ABD Başkanı Biden ve eski ABD başkanlarının katılacağı etkinlik bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğin yapılacağı binanın çevresine 20 kum... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki sivilleri bombalamasını ve ABD'nin bölgede yapılacak ateşkese destek vermemesine tepki gösteren çoğu Demokrat Partili sivil aktivist, New Yorkluları ön seçimlerde boş oy kullanmaya çağırıyor.Öte yandan, eski ABD Başkanı Trump'ın da bu akşam New York'un Queens kentinde hayatını kaybeden bir polis memurunun cenaze törenine katılması bekleniyor.Aynı gece 4 ABD başkanını ağırlayacak olan New York trafiğinde, ilerleyen saatlerde ciddi yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

