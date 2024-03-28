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Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu
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https://sputniknews.com.tr/20240328/trump-secim-kampanyasina-destek-sebebiyle-sattigi-urunlerin-sayisini-artirdi-yok-yok-1082167291.html
Trump seçim kampanyasına destek sebebiyle sattığı ürünlerin sayısını artırdı: ‘Yok Yok’
Trump seçim kampanyasına destek sebebiyle sattığı ürünlerin sayısını artırdı: ‘Yok Yok’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım Başkanlık Seçimleri adayı Donald Trump seçim kampanyası için internet sitesi üzerinden pek çok ürünü satışa koyduğu görüldü. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T18:03+0300
2024-03-28T18:05+0300
dünya
abd
abd seçimleri
donald trump
pazarlama
satış
seçim kampanyası
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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım Başkanlık Seçimleri adayı Donald Trump 'başarı ve güç kokan' parfüm satmaya başladı.Oyunculuktan ABD Başkanlığına kadar birçok alanda kendini gösteren Trump'ın kendi adını taşıyan markası 'Trumpstore' internet sitesinde, çeşitli kategorilerde ürünler sunuyor.Sitede 'başarı ve güç kokan' parfümden pijamaya, golf çantasından köpek oyuncağına, dudak nemlendiricisinden spor ayakkabıya geniş bir yelpazede ürünler satışa sunuluyor.Victory 45 ürün serisinin bir parçası olan ve 'başarı ve güç' koktuğu öne sürülen parfümün üzerinde Trump'ın altın renkli büstü bulunuyor. Parfümün fiyatı ise 99 dolar. Serinin bir diğer ürünü olan altın renkli ve ABD bayrağı desenli 399 dolarlık spor ayakkabısı da hem görünümü hem de oldukça yüksek fiyatı ile dikkati çekiyor.ABD basınında birçok medya kuruluşu ve sosyal medya kullanıcısı Trump'ın ürünlerini ve fiyatlarını eleştirdi.'Yok yok'Donald Trump'ın emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı 175 milyon dolar ceza ve artan hukuki masrafların ardından, kendi markasına ait ürünlerin yelpazesi genişlerken, fiyatlarında da artış görüldü.Çeşitli spor aksesuarlarından çikolata ve köpek oyuncağına kadar farklı ürünlerin bulunduğu Trump Store'daki en pahalı ürünün 675 dolar ile sınırlı sayıda satılan golf çantası olduğu görüldü. Ürünlerden en ucuzu ise 8 dolarlık bir dudak nemlendiricisi oldu.İnternet sitesinde 95 dolarlık Mar-a-Lago Noel ağacı süsünden 22 dolarlık köpek oyuncağına kadar çok sayıda ilginç ürün de bulunuyor.Bu ürünlerin en popülerlerinden bazıları ise 50 dolarlık MAGA (Make America Great Again) şapkası, Trump'ın isminin yer aldığı 185 dolarlık Amerikan futbolu topu ve 125 dolarlık ipek kravat oldu.Sitede, 185 dolarlık pickleball raketi, Trump'ın imzaladığı 500 dolarlık 'Our Journey Together' kitaplarının yanı sıra 28 dolarlık Trump logolu hediye paketi de ürünler arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240328/donald-trump-internet-uzerinden-incil-satisina-basladi-1082144722.html
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abd, abd seçimleri, donald trump, pazarlama, satış, seçim kampanyası
abd, abd seçimleri, donald trump, pazarlama, satış, seçim kampanyası

Trump seçim kampanyasına destek sebebiyle sattığı ürünlerin sayısını artırdı: ‘Yok Yok’

18:03 28.03.2024 (güncellendi: 18:05 28.03.2024)
© İHA / JIM LO SCALZODonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© İHA / JIM LO SCALZO
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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım Başkanlık Seçimleri adayı Donald Trump seçim kampanyası için internet sitesi üzerinden pek çok ürünü satışa koyduğu görüldü.
Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım Başkanlık Seçimleri adayı Donald Trump 'başarı ve güç kokan' parfüm satmaya başladı.
Oyunculuktan ABD Başkanlığına kadar birçok alanda kendini gösteren Trump'ın kendi adını taşıyan markası 'Trumpstore' internet sitesinde, çeşitli kategorilerde ürünler sunuyor.
Sitede 'başarı ve güç kokan' parfümden pijamaya, golf çantasından köpek oyuncağına, dudak nemlendiricisinden spor ayakkabıya geniş bir yelpazede ürünler satışa sunuluyor.
Victory 45 ürün serisinin bir parçası olan ve 'başarı ve güç' koktuğu öne sürülen parfümün üzerinde Trump'ın altın renkli büstü bulunuyor. Parfümün fiyatı ise 99 dolar. Serinin bir diğer ürünü olan altın renkli ve ABD bayrağı desenli 399 dolarlık spor ayakkabısı da hem görünümü hem de oldukça yüksek fiyatı ile dikkati çekiyor.
ABD basınında birçok medya kuruluşu ve sosyal medya kullanıcısı Trump'ın ürünlerini ve fiyatlarını eleştirdi.

'Yok yok'

Donald Trump'ın emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı 175 milyon dolar ceza ve artan hukuki masrafların ardından, kendi markasına ait ürünlerin yelpazesi genişlerken, fiyatlarında da artış görüldü.
Çeşitli spor aksesuarlarından çikolata ve köpek oyuncağına kadar farklı ürünlerin bulunduğu Trump Store'daki en pahalı ürünün 675 dolar ile sınırlı sayıda satılan golf çantası olduğu görüldü. Ürünlerden en ucuzu ise 8 dolarlık bir dudak nemlendiricisi oldu.
İnternet sitesinde 95 dolarlık Mar-a-Lago Noel ağacı süsünden 22 dolarlık köpek oyuncağına kadar çok sayıda ilginç ürün de bulunuyor.
Bu ürünlerin en popülerlerinden bazıları ise 50 dolarlık MAGA (Make America Great Again) şapkası, Trump'ın isminin yer aldığı 185 dolarlık Amerikan futbolu topu ve 125 dolarlık ipek kravat oldu.
Sitede, 185 dolarlık pickleball raketi, Trump'ın imzaladığı 500 dolarlık 'Our Journey Together' kitaplarının yanı sıra 28 dolarlık Trump logolu hediye paketi de ürünler arasında yer alıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
DÜNYA
Donald Trump, internet üzerinden İncil satışına başladı
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