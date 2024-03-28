Ticaret Bakanlığı'ndan bir oyuncak firması hakkında karar: 'Kullanımına son verilecek, toplatılacak'
© AATicaret Bakanlığı
© AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı verilen "Jasmine" isimli oyuncak bebeklerin mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığı açıklandı. Firma, oyuncağın bedeli karşılığında iade edilmesi çağrısı yaptı.
Ticaret Bakanlığı "Jasmine" oyuncan bebeklerle ilgili açıklama yaptı.
Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.
Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.
Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:
Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.
Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:
"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."