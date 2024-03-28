https://sputniknews.com.tr/20240328/ticaret-bakanligindan-bir-oyuncak-firmasi-hakkinda-karar-kullanimina-son-verilecek-toplatilacak-1082161079.html

Ticaret Bakanlığı'ndan bir oyuncak firması hakkında karar: 'Kullanımına son verilecek, toplatılacak'

Ticaret Bakanlığı'ndan bir oyuncak firması hakkında karar: 'Kullanımına son verilecek, toplatılacak'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı verilen "Jasmine" isimli oyuncak bebeklerin mevzuatta... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T15:41+0300

2024-03-28T15:41+0300

2024-03-28T15:41+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı "Jasmine" oyuncan bebeklerle ilgili açıklama yaptı.Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

türkiye

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı