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Survivor'ın 'gerçek yüzünü' anlatan Adem Kılıççı itiraf etti: 'Acun Ilıcalı'ya kırgınım'
Survivor'ın 'gerçek yüzünü' anlatan Adem Kılıççı itiraf etti: 'Acun Ilıcalı'ya kırgınım'
Sputnik Türkiye
Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu milli boksör Survivor şampiyonu Adem Kılıççı idi. Adem Kılıççı Survivor'ın gerçek yüzünü anlatarak "Acun Ilıcalı'ya... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T08:25+0300
2024-03-28T08:25+0300
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Survivor All Star yorumlarıyla gündeme gelen Adem Kılıççı Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Gökhan Çınar'a içini döken boksör Survivor'a dair iddialı sözler söyledi.Adem Kılıççı "Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar... Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın. İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar..." dedi.Adem devamında ise şunları söyledi:Gökhan Çınar Adem Kılıççı'ya "Bu sene niye gitmedin?" diye sorunca eski yarışmacı "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, 4-5 kere görüştük. Çok güzel bir teklif verdi ama ben sadece sosyal medya için gidip para kazanayım kafasında değildim. Mücadeleye hazır mıyım değil miyim ona bakarım. Bir hayalim de var burada kalmam gerekti, Türkiye'nin en büyük dövüş projesini yapmak istiyorum" yanıtını verdi.Nisa şampiyonluğu konusuna da değinen Adem "Rekabetin kirlenmemesi çok önemli kirli bir rekabet vardı ama bunu yapan Nisa değildi. Nisa zaman zaman çocukluklar yapardı bunları normal karşılıyorum ama durum daha inlerine girerek daha kötü yapan insanlar vardı. Adem olmasın da kim olursa olsun... Yarışmada çok yıprandım ama Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı hatta sevindim de..." dedi.Acun Ilıcalı itirafGökhan Çınar eski yarışmacıya "Acun Ilıcalı'yı seviyor musun?" diye de sordu. "Çok" diyen Kılıççı devamında ise "Ama kırgınım biraz. Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun abi, zamanında ona yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu. Ben ona projemi anlattığımda batacaksın, paranı ziyan edeceksin dedi. Gitmeme sebeplerimden bir tanesi de o. Hiç umursamadı" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/dunyanin-en-kalabalik-yeri-10-donumluk-adada-1200-kisi-nasil-yasiyor-1082145832.html
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acun ilıcalı, acun medya, tv8, survivor, all star, yarışma
acun ilıcalı, acun medya, tv8, survivor, all star, yarışma

Survivor'ın 'gerçek yüzünü' anlatan Adem Kılıççı itiraf etti: 'Acun Ilıcalı'ya kırgınım'

08:25 28.03.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© İHA
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Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu milli boksör Survivor şampiyonu Adem Kılıççı idi. Adem Kılıççı Survivor'ın gerçek yüzünü anlatarak "Acun Ilıcalı'ya kırgınım" itirafında bulundu. Survivor Adem sözleriyle gündem oldu.
Survivor All Star yorumlarıyla gündeme gelen Adem Kılıççı Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Gökhan Çınar'a içini döken boksör Survivor'a dair iddialı sözler söyledi.
Adem Kılıççı "Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar... Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın. İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar..." dedi.
Adem devamında ise şunları söyledi:

"Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer. Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti. Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor."

Gökhan Çınar Adem Kılıççı'ya "Bu sene niye gitmedin?" diye sorunca eski yarışmacı "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, 4-5 kere görüştük. Çok güzel bir teklif verdi ama ben sadece sosyal medya için gidip para kazanayım kafasında değildim. Mücadeleye hazır mıyım değil miyim ona bakarım. Bir hayalim de var burada kalmam gerekti, Türkiye'nin en büyük dövüş projesini yapmak istiyorum" yanıtını verdi.
Nisa şampiyonluğu konusuna da değinen Adem "Rekabetin kirlenmemesi çok önemli kirli bir rekabet vardı ama bunu yapan Nisa değildi. Nisa zaman zaman çocukluklar yapardı bunları normal karşılıyorum ama durum daha inlerine girerek daha kötü yapan insanlar vardı. Adem olmasın da kim olursa olsun... Yarışmada çok yıprandım ama Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı hatta sevindim de..." dedi.

Acun Ilıcalı itiraf

Gökhan Çınar eski yarışmacıya "Acun Ilıcalı'yı seviyor musun?" diye de sordu. "Çok" diyen Kılıççı devamında ise "Ama kırgınım biraz. Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun abi, zamanında ona yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu. Ben ona projemi anlattığımda batacaksın, paranı ziyan edeceksin dedi. Gitmeme sebeplerimden bir tanesi de o. Hiç umursamadı" yanıtını verdi.
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