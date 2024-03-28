https://sputniknews.com.tr/20240328/sgk-acikladi-mide-ilaclari-icin-yeni-donem-1082158967.html

SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem

SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem

Sputnik Türkiye

Mide ilacı kullananları ilgilendiren yeni bir karar uygulamaya kondu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mide ilaçlarıyla yeni bir uygulamasıyla hastada, etken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T14:03+0300

2024-03-28T14:03+0300

2024-03-28T14:04+0300

türkiye

sgk

mienke de wilde

ilaç

sosyal güvenlik

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir karar alındı.132 ilaç uygulamadan etkilenecekSöz konusu düzenleme ile hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini SGK ödemeyecek.27 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm mide ilaçları (proton pompası inhibitörü-PPİ) SGK tarafından birbirinin eşdeğeri (muadili) olarak kabul edildi ve Medula Sistemi de buna göre düzenlendi.Mide ilaçlarında yapılan bu yeni düzenlemenin hastaları mağdur edeceğini belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/sgk-girisi-2000--2008-olanlar-dikkat-10-yil-erken-emeklilik-icin-cizelge-netlesti-1082148347.html

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sgk, mienke de wilde, ilaç, sosyal güvenlik, sosyal güvenlik kurumu (sgk)