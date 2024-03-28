https://sputniknews.com.tr/20240328/sgk-acikladi-mide-ilaclari-icin-yeni-donem-1082158967.html
SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem
SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem
Sputnik Türkiye
Mide ilacı kullananları ilgilendiren yeni bir karar uygulamaya kondu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mide ilaçlarıyla yeni bir uygulamasıyla hastada, etken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T14:03+0300
2024-03-28T14:03+0300
2024-03-28T14:04+0300
türkiye
sgk
mienke de wilde
ilaç
sosyal güvenlik
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir karar alındı.132 ilaç uygulamadan etkilenecekSöz konusu düzenleme ile hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini SGK ödemeyecek.27 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm mide ilaçları (proton pompası inhibitörü-PPİ) SGK tarafından birbirinin eşdeğeri (muadili) olarak kabul edildi ve Medula Sistemi de buna göre düzenlendi.Mide ilaçlarında yapılan bu yeni düzenlemenin hastaları mağdur edeceğini belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/sgk-girisi-2000--2008-olanlar-dikkat-10-yil-erken-emeklilik-icin-cizelge-netlesti-1082148347.html
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sgk, mienke de wilde, ilaç, sosyal güvenlik, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk, mienke de wilde, ilaç, sosyal güvenlik, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem
14:03 28.03.2024 (güncellendi: 14:04 28.03.2024)
Mide ilacı kullananları ilgilendiren yeni bir karar uygulamaya kondu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mide ilaçlarıyla yeni bir uygulamasıyla hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini kurum ödemeyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir karar alındı.
132 ilaç uygulamadan etkilenecek
Söz konusu düzenleme ile hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini SGK ödemeyecek.
27 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm mide ilaçları (proton pompası inhibitörü-PPİ) SGK tarafından birbirinin eşdeğeri (muadili) olarak kabul edildi ve Medula Sistemi de buna göre düzenlendi.
Mide ilaçlarında yapılan bu yeni düzenlemenin hastaları mağdur edeceğini belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek” dedi.