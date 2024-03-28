Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı

"Bugün çok net bir konuyla karşı karşıyayız bundan 25 sene önce o gün koalisyon olan Refah Yol iktidarı döneminde o günün koşullarıyla değerlendirilmesi gereken bir durum ortadayken 22 yıldır bugün tek başına iş başında olan bugün 'İsrail ile ticareti kesiyorum' dediğinde herhangi bir ittifak üyesinin 'niye kesiyorsun' demeyeceği bir konuda AK Partili yetkililerin ve AK Parti destekçisi isimlerin böylesine bir yanlışı bundan 25 - 30 sene önce 'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' diye açıklamaya çalışmaları ancak bir aciziyetin ifadesidir.

Önce Refah Yol iktidarı döneminde İsrail ile ilişkiler başarılı bir şekilde götürülmüş olsaydı anlaşmalar yapılmış olsaydı 11 ay gibi kısa bir sürede o iktidara son verilmez ve Erbakan hocamız başbakan olarak iktidarda kalmaya devam ederdi ama 28 Şubat’ın ne için yapıldığı o günkü koşullarda hangi dayatmaların olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Dolayısıyla hiç kimse o güne bakarak bugün kendine bir gerekçe oluşturmaya çalışmasın. Önce Refah Yol iktidarı döneminde ilk yapılan şey D8 gibi önemli bir kuruluşun hayata geçirilmesiydi ve D8’in kimleri rahatsız ettiği çok açık bir şekilde anlaşılıyordu. Gazze’deki soykırımın durdurulması adına iktidar üzerine düşeni yapsın. İlk yapması gereken şey de İsrail ile ticareti kesmesidir."