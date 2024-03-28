https://sputniknews.com.tr/20240328/saadet-partili-mustafa-kaya-erbakan-hocamiz-israille-anlasmalar-yapti-mi-1082173968.html
Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı
Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Kaya "Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T23:20+0300
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Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya sosyal medyadan, "Erbakan Hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı? Buyrun cevabı" başlıklı videolu bir açıklama yayınladı."Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol iktidarı döneminde yapılan bazı işlemleri gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyor. Refah Yol iktidarı bir koalisyondu ve Erbakan Hocamız koalisyonun başbakanıydı. Bu birincisi, ikincisi Erbakan Hocamızın önünde bulduğu iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonuydu" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Kaya, ABD'nin modernizasyon konusuyla ilgili Türkiye'yi İsrail' e yönlendirdiğini ifade etti.Kaya açıklamasının devamında şunları ifade etti:'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' açıklamaları bir aciziyetin ifadesi'Gündemde olan Refah Yol İktidarı döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan ile ilgili sorulara yanıt veren Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240328/erbakan-ak-partiye-seslendi-sartlarimiz-belli-istanbul-adayimizi-cekmeye-haziriz-1082172122.html
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mustafa kaya, necmettin erbakan, israil, gazze
mustafa kaya, necmettin erbakan, israil, gazze
Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı
23:20 28.03.2024 (güncellendi: 23:38 28.03.2024)
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Kaya "Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol iktidarı döneminde yapılan bazı işlemleri gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.
Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya sosyal medyadan, "Erbakan Hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı? Buyrun cevabı" başlıklı videolu bir açıklama yayınladı.
"Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol iktidarı döneminde yapılan bazı işlemleri gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyor. Refah Yol iktidarı bir koalisyondu ve Erbakan Hocamız koalisyonun başbakanıydı. Bu birincisi, ikincisi Erbakan Hocamızın önünde bulduğu iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonuydu" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Kaya, ABD'nin modernizasyon konusuyla ilgili Türkiye'yi İsrail' e yönlendirdiğini ifade etti.
Kaya açıklamasının devamında şunları ifade etti:
"Ve bizden önce de F-4 Phantom uçaklarıyla ilgili Amerika’ya talepte bulunulmuş. Amerika ise bu modernizasyon işinin lisansının artık İsrail’de olduğunu söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti devletini İsrail’e yönlendirmiştir. Erbakan hocamız bu konu kendi gündemine geldiğinde savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerine bir araya getirmek ve bir araya getirdikten sonra onlara şu soruyu sordu; 'Bu modernizasyon bizim kendi imkanlarımızla gerçekleştirilebilir mi?' Hepsi 'biz zaten bu zamanlar için kurulduk biz bu modernizasyonu yapabiliriz 'deyince Erbakan hocamız iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonu işinin Türkiye koşullarında yapılabileceğine dair kanaatini ortaya koyduğunda yine o toplantıda bulunan hala hayatta olan üst düzey bir bürokrat o savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerine dönerek 'pişmiş aşa su kattınız 'deyip o günkü toplantının karar alınmadan sonuçlanmasına neden olmuştur. "
'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' açıklamaları bir aciziyetin ifadesi'
Gündemde olan Refah Yol İktidarı döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan ile ilgili sorulara yanıt veren Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün çok net bir konuyla karşı karşıyayız bundan 25 sene önce o gün koalisyon olan Refah Yol iktidarı döneminde o günün koşullarıyla değerlendirilmesi gereken bir durum ortadayken 22 yıldır bugün tek başına iş başında olan bugün 'İsrail ile ticareti kesiyorum' dediğinde herhangi bir ittifak üyesinin 'niye kesiyorsun' demeyeceği bir konuda AK Partili yetkililerin ve AK Parti destekçisi isimlerin böylesine bir yanlışı bundan 25 - 30 sene önce 'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' diye açıklamaya çalışmaları ancak bir aciziyetin ifadesidir.
Önce Refah Yol iktidarı döneminde İsrail ile ilişkiler başarılı bir şekilde götürülmüş olsaydı anlaşmalar yapılmış olsaydı 11 ay gibi kısa bir sürede o iktidara son verilmez ve Erbakan hocamız başbakan olarak iktidarda kalmaya devam ederdi ama 28 Şubat’ın ne için yapıldığı o günkü koşullarda hangi dayatmaların olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Dolayısıyla hiç kimse o güne bakarak bugün kendine bir gerekçe oluşturmaya çalışmasın. Önce Refah Yol iktidarı döneminde ilk yapılan şey D8 gibi önemli bir kuruluşun hayata geçirilmesiydi ve D8’in kimleri rahatsız ettiği çok açık bir şekilde anlaşılıyordu. Gazze’deki soykırımın durdurulması adına iktidar üzerine düşeni yapsın. İlk yapması gereken şey de İsrail ile ticareti kesmesidir."