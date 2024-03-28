Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubatta 144 işçi hayatını kaybetti
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Sigortacılık Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı: Zorunlu Deprem Sigortası'na afetler eklendi
12:06
83 dk
HABER MASASI
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkilinin kovulma sebebi: Çinli diplomata hakaret
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'deki gemi kazası küresel ekonomiyi etkiler mi?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
18:25
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:33
9 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Oy ve Ötesi’nden Özderici: Gönüllü sayımız 200 binden 30 bine düştü
19:10
103 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20240328/saadet-partili-mustafa-kaya-erbakan-hocamiz-israille-anlasmalar-yapti-mi-1082173968.html
Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı
Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Kaya "Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T23:20+0300
2024-03-28T23:38+0300
mustafa kaya
politika
necmettin erbakan
israil
gazze
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103964/96/1039649606_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_865b58d6741f5a16834cd8dbaa220b34.jpg
Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya sosyal medyadan, "Erbakan Hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı? Buyrun cevabı" başlıklı videolu bir açıklama yayınladı."Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol iktidarı döneminde yapılan bazı işlemleri gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyor. Refah Yol iktidarı bir koalisyondu ve Erbakan Hocamız koalisyonun başbakanıydı. Bu birincisi, ikincisi Erbakan Hocamızın önünde bulduğu iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonuydu" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Kaya, ABD'nin modernizasyon konusuyla ilgili Türkiye'yi İsrail' e yönlendirdiğini ifade etti.Kaya açıklamasının devamında şunları ifade etti:'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' açıklamaları bir aciziyetin ifadesi'Gündemde olan Refah Yol İktidarı döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan ile ilgili sorulara yanıt veren Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240328/erbakan-ak-partiye-seslendi-sartlarimiz-belli-istanbul-adayimizi-cekmeye-haziriz-1082172122.html
israil
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103964/96/1039649606_24:0:977:715_1920x0_80_0_0_ee019563dd3c027fc866f702af351fdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa kaya, necmettin erbakan, israil, gazze
mustafa kaya, necmettin erbakan, israil, gazze

Saadet Partili Mustafa Kaya: Erbakan hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı, buyurun cevabı

23:20 28.03.2024 (güncellendi: 23:38 28.03.2024)
© AA / Berfu Güler Mustafa Kaya
Mustafa Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Berfu Güler
Abone ol
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Kaya "Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol iktidarı döneminde yapılan bazı işlemleri gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.
Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya sosyal medyadan, "Erbakan Hocamız İsrail’le anlaşmalar yaptı mı? Buyrun cevabı" başlıklı videolu bir açıklama yayınladı.
"Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen isimler Refah Yol iktidarı döneminde yapılan bazı işlemleri gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyor. Refah Yol iktidarı bir koalisyondu ve Erbakan Hocamız koalisyonun başbakanıydı. Bu birincisi, ikincisi Erbakan Hocamızın önünde bulduğu iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonuydu" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Kaya, ABD'nin modernizasyon konusuyla ilgili Türkiye'yi İsrail' e yönlendirdiğini ifade etti.
Kaya açıklamasının devamında şunları ifade etti:
"Ve bizden önce de F-4 Phantom uçaklarıyla ilgili Amerika’ya talepte bulunulmuş. Amerika ise bu modernizasyon işinin lisansının artık İsrail’de olduğunu söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti devletini İsrail’e yönlendirmiştir. Erbakan hocamız bu konu kendi gündemine geldiğinde savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerine bir araya getirmek ve bir araya getirdikten sonra onlara şu soruyu sordu; 'Bu modernizasyon bizim kendi imkanlarımızla gerçekleştirilebilir mi?' Hepsi 'biz zaten bu zamanlar için kurulduk biz bu modernizasyonu yapabiliriz 'deyince Erbakan hocamız iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonu işinin Türkiye koşullarında yapılabileceğine dair kanaatini ortaya koyduğunda yine o toplantıda bulunan hala hayatta olan üst düzey bir bürokrat o savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerine dönerek 'pişmiş aşa su kattınız 'deyip o günkü toplantının karar alınmadan sonuçlanmasına neden olmuştur. "

'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' açıklamaları bir aciziyetin ifadesi'

Gündemde olan Refah Yol İktidarı döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan ile ilgili sorulara yanıt veren Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çok net bir konuyla karşı karşıyayız bundan 25 sene önce o gün koalisyon olan Refah Yol iktidarı döneminde o günün koşullarıyla değerlendirilmesi gereken bir durum ortadayken 22 yıldır bugün tek başına iş başında olan bugün 'İsrail ile ticareti kesiyorum' dediğinde herhangi bir ittifak üyesinin 'niye kesiyorsun' demeyeceği bir konuda AK Partili yetkililerin ve AK Parti destekçisi isimlerin böylesine bir yanlışı bundan 25 - 30 sene önce 'Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı' diye açıklamaya çalışmaları ancak bir aciziyetin ifadesidir.

Önce Refah Yol iktidarı döneminde İsrail ile ilişkiler başarılı bir şekilde götürülmüş olsaydı anlaşmalar yapılmış olsaydı 11 ay gibi kısa bir sürede o iktidara son verilmez ve Erbakan hocamız başbakan olarak iktidarda kalmaya devam ederdi ama 28 Şubat’ın ne için yapıldığı o günkü koşullarda hangi dayatmaların olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Dolayısıyla hiç kimse o güne bakarak bugün kendine bir gerekçe oluşturmaya çalışmasın. Önce Refah Yol iktidarı döneminde ilk yapılan şey D8 gibi önemli bir kuruluşun hayata geçirilmesiydi ve D8’in kimleri rahatsız ettiği çok açık bir şekilde anlaşılıyordu. Gazze’deki soykırımın durdurulması adına iktidar üzerine düşeni yapsın. İlk yapması gereken şey de İsrail ile ticareti kesmesidir."

Erbakan İstanbul mitinginde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erbakan AK Parti'ye seslendi: 'Şartlarımız belli, İstanbul adayımızı çekmeye hazırız'
21:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала