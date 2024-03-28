https://sputniknews.com.tr/20240328/romanyada-natonun-avrupadaki-en-buyuk-ussu-kuruluyor--1082169109.html

Romanya'da NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü kuruluyor

Romanya'da NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü kuruluyor

Sputnik Türkiye

Romanya hükümeti, Köstence bölgesindeki Mihail Kogălniceanu Hava Üssü’nün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli askeri şehir inşa etme projesine... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

romanya

mihail kogălniceanu hava üssü

köstence

nato

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Modernizasyondan geçtikten sonra NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü haline geleceği belirtilen bu üs, ABD askerleri tarafından 1999’dan beri kullanılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya’yla çatışmaya yönelik olduğunu belirtti. Romanya'daki üs projesine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, romanya, mihail kogălniceanu hava üssü, köstence, nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, инфографика