https://sputniknews.com.tr/20240328/romanyada-natonun-avrupadaki-en-buyuk-ussu-kuruluyor--1082169109.html
Romanya'da NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü kuruluyor
Romanya'da NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü kuruluyor
Sputnik Türkiye
Romanya hükümeti, Köstence bölgesindeki Mihail Kogălniceanu Hava Üssü’nün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli askeri şehir inşa etme projesine... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T21:57+0300
2024-03-28T21:57+0300
2024-03-28T21:57+0300
multimedya
infografik
romanya
mihail kogălniceanu hava üssü
köstence
nato
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Modernizasyondan geçtikten sonra NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü haline geleceği belirtilen bu üs, ABD askerleri tarafından 1999’dan beri kullanılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya’yla çatışmaya yönelik olduğunu belirtti. Romanya'daki üs projesine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, romanya, mihail kogălniceanu hava üssü, köstence, nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, инфографика
infografik, romanya, mihail kogălniceanu hava üssü, köstence, nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, инфографика
Romanya'da NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü kuruluyor
Romanya hükümeti, Köstence bölgesindeki Mihail Kogălniceanu Hava Üssü’nün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli askeri şehir inşa etme projesine 2.5 milyar euro yatırım yapmaya hazırlandığını açıkladı.
Modernizasyondan geçtikten sonra NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü haline geleceği belirtilen bu üs, ABD askerleri tarafından 1999’dan beri kullanılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya’yla çatışmaya yönelik olduğunu belirtti. Romanya'daki üs projesine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.