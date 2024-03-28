https://sputniknews.com.tr/20240328/para-sayma-goruntulerine-iliskin-turgay-ozcanin-ifadesi-ortaya-cikti-suc-oldugunu-bilmiyordum-1082166771.html

Para sayma görüntülerine ilişkin Turgay Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Suç olduğunu bilmiyordum'

Para sayma görüntülerine ilişkin Turgay Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Suç olduğunu bilmiyordum'

Sputnik Türkiye

Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Turgay Özcan'ın ortaya çıkan ifadesinde partiye yapılan bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T17:52+0300

2024-03-28T17:52+0300

2024-03-28T17:52+0300

türkiye

chp

soruşturma

bağış

makbuz

para

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081872763_0:0:1477:830_1920x0_80_0_0_d50646fe4331543df66e8cd81ec19653.jpg

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesinde, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu, söz konusu bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti.O dönem Parti Genel Saymanlığı'ndan kendisinin de başkanı olduğu CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na yapılacak bağışlar karşılığında verilecek makbuz koçanları gönderildiğini iddia eden Özcan, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.Bağış kampanyası devam ederken isimlerini hatırlayamadığı bazı arkadaşlarının kampanyaya destek olmak amacıyla meblağını hatırlayamadığı paraları kendisine elden teslim ettiğini aktaran Özcan, böylece 80-85 bin lira bağış parasının kendisinde toplandığını anlattı.Özcan, 9 Aralık 2019'da ismini hatırlayamadığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir yöneticinin kendisini arayarak toplanan paraları söz konusu adrese götürmesini istediğini ancak kendisinin o sırada müsait olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:Özcan'a kendisinin para verip karşılığında makbuz alıp almadığının sorulması üzerine şüpheli, hatırlayamamakla birlikte yaklaşık 8-10 bin lira bağışladığını söyleyerek, şöyle dedi:'Bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge vermemenin suç olduğunu da bilmiyordum'Söz konusu paraların usule uygun bir şekilde toplanıp toplanmadığını veya belgelendirilip belgelendirilmediği konusunda sorumluluk ve yetkinin Genel Merkeze ait olduğunu, paraların bir kısmına makbuz kesilmiş olabileceğini, durum böyleyse kendilerinin biz bu makbuzları zaten Genel Merkeze gönderdiklerini ifade eden Özcan, "O tarihlerde Parti Genel Saymanlığından bağışların karşılığında verilecek makbuzlar gönderilmişti. Ancak bizzat benim yaptığım ve bana yapılan bağışlara ilişkin herhangi bir makbuz kesmedim veya bu kişilere vermedim. Partiye yapılan bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge vermemenin suç olduğunu da bilmiyordum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240326/para-sayma-goruntulerine-iliskin-belediye-baskanlari-ifadeye-cagrildi-1082051452.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, soruşturma, bağış, makbuz, para