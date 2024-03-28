https://sputniknews.com.tr/20240328/murat-kurumun-esi-sengul-kurum-biz-evlendigimizden-bu-yana-hep-gurbetle-gecti-evliligimiz-1082174622.html
Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum: Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz
Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum: Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, "Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz. Hep... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-28T23:24+0300
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Gazeteci Adem Metan, yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili "Murat Kurum ile 24 Saat" başlığıyaYouTube kanalında bir video paylaştı.Videonun bir bölümünde, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un sözlerine yer verildi. Şengül Kurum, “Murat Kurum’un eşi olmak, aylarca sadece ona telefonla ulaşmak nasıl bir duygu?” sorusuna "Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz. Hep işinin başında oldu, biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten" yanıtını verdi."Ben fedakalarlık yaptığımıı düşünüyorum. Onun sevgisine çok ihtiyacım oluyor. Sevgi dolu bir insanım" diye devam eden Şengül Kurum, "O her zaman yanımda olsun istiyorum ama hep sabrettim açıkçası sabırla şükürle böyle bekledim. O iyi olsun istedim" diye konuştu.Üniversitede tanıştıklarını, bu sayede de biraz beraber zaman geçirdiklerini anlatan Şengül Kurum, sözlerine şöyle devam etti: '
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murat kurum, şengül kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, seçim
Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum: Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz
23:24 28.03.2024 (güncellendi: 23:36 28.03.2024)
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, "Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz. Hep işinin başında oldu, hep iş odaklı çalıştı" diye konuştu.
Gazeteci Adem Metan, yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili "Murat Kurum ile 24 Saat" başlığıyaYouTube kanalında bir video paylaştı.
Videonun bir bölümünde, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un sözlerine yer verildi. Şengül Kurum, “Murat Kurum’un eşi olmak, aylarca sadece ona telefonla ulaşmak nasıl bir duygu?” sorusuna "Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz. Hep işinin başında oldu, biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten" yanıtını verdi.
"Ben fedakalarlık yaptığımıı düşünüyorum. Onun sevgisine çok ihtiyacım oluyor. Sevgi dolu bir insanım" diye devam eden Şengül Kurum, "O her zaman yanımda olsun istiyorum ama hep sabrettim açıkçası sabırla şükürle böyle bekledim. O iyi olsun istedim" diye konuştu.
Üniversitede tanıştıklarını, bu sayede de biraz beraber zaman geçirdiklerini anlatan Şengül Kurum, sözlerine şöyle devam etti:
"Çünkü evlendikten sonra olmadı. Hep böyl işte! Bingöl'e gitti, aylarca gelmedi. Sonra TOKİ'de Şube Müdürlüğü yaptığı zaman Güneydoğu'dan sorumlu Koordinatör şube müdürüydü; cuma cumartesi pazarlar yoktu. Benim ona ulaşabileceğim zamanlar yoktu. Yine Emlak Konut Genel Müdürüyken de bu işi hak edeyim diye çok çalıştı. Biraz aslında hep hasretle büyüdüm. Hasretle birlikte vakit geçirdik. Ama bakanlık döneminde de gerçekten koltuğunda oturmadı, yerinde hiç oturmadı. 81 ili birkaç kere gezdi. Ben onun çok düzgün bir insan olduğunu biliyorum. Hani yaparsa o yapsın, devletimize, milletimize hizmet etsin diye hep sabr ettim. Çocuklarım da öyle gerçekten. Allah razı olsun onlardan. Hepsi babasının bu kutsal görevinde olduğundan dolayı gurur duydu".