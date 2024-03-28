https://sputniknews.com.tr/20240328/murat-kurumun-esi-sengul-kurum-biz-evlendigimizden-bu-yana-hep-gurbetle-gecti-evliligimiz-1082174622.html

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum: Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum: Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, "Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz. Hep... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T23:24+0300

2024-03-28T23:24+0300

2024-03-28T23:36+0300

murat kurum

2024 türkiye yerel seçimleri

şengül kurum

istanbul

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Gazeteci Adem Metan, yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili "Murat Kurum ile 24 Saat" başlığıyaYouTube kanalında bir video paylaştı.Videonun bir bölümünde, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un sözlerine yer verildi. Şengül Kurum, “Murat Kurum’un eşi olmak, aylarca sadece ona telefonla ulaşmak nasıl bir duygu?” sorusuna "Biz evlendiğimizden bu yana hep gurbetle geçti evliliğimiz. Hep işinin başında oldu, biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten" yanıtını verdi."Ben fedakalarlık yaptığımıı düşünüyorum. Onun sevgisine çok ihtiyacım oluyor. Sevgi dolu bir insanım" diye devam eden Şengül Kurum, "O her zaman yanımda olsun istiyorum ama hep sabrettim açıkçası sabırla şükürle böyle bekledim. O iyi olsun istedim" diye konuştu.Üniversitede tanıştıklarını, bu sayede de biraz beraber zaman geçirdiklerini anlatan Şengül Kurum, sözlerine şöyle devam etti: '

https://sputniknews.com.tr/20240328/rtuk-baskani-sahin-sengul-kurum-ucretsiz-izin-aldi-1082174341.html

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