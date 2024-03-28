https://sputniknews.com.tr/20240328/mebden-1-nisan-icin-tatil-karari-1082162001.html
MEB'den 1 Nisan için tatil kararı
MEB'den 1 Nisan için tatil kararı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesine karar verdi... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T15:09+0300
2024-03-28T15:09+0300
2024-03-28T15:19+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
tatil
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Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/yerel-secimlerin-en-genc-ve-en-yasli-adayi-arasinda-72-yas-var-1082157327.html
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1 nisan tatil mi,1 nisan meb,meb tatil açıklama,seçimde okullar tatil edildi mi,okul tatil edildi mi,okullar tatil,1 nisan'da okullar tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?,1 nisan'da okullar tatil mi? seçim sonrası kimler tatil yapacak?
MEB'den 1 Nisan için tatil kararı
15:09 28.03.2024 (güncellendi: 15:19 28.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesine karar verdi. Konuyla ilgili resmi yazı valiliklere gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.