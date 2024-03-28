https://sputniknews.com.tr/20240328/mahkeme-trumpa-konusma-yasagi-verdi-1082145484.html
Mahkeme Trump'a konuşma yasağı verdi
Mahkeme Trump'a konuşma yasağı verdi
Sputnik Türkiye
'Sus payı' ödediği ödediği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski ABD Başkanı Trump'a, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T07:03+0300
2024-03-28T07:03+0300
2024-03-28T07:03+0300
donald trump
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan dört ceza davasından biri olan yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan davada Yargıç Juan Merchan yeni karar verdi. Yargıç Merchan, Trump’a dava hakkında 'konuşma yasağı' getirdi.Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlar, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında davaya müdahale etme niyetinde olan açıklamalarda bulunamayacağını, potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını da yasakladı. Yargıç Merchan, Trump’ın jüri üyeleri de dahil olmak üzere adalet sisteminin her düzeyindeki insanlara karşı 'tehdit edici, tahrik edici, aşağılayıcı' açıklamalar yapma geçmişine sahip olduğunu hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/donald-trump-internet-uzerinden-incil-satisina-basladi-1082144722.html
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donald trump, abd, yasak, mahkeme, porno, porno film
donald trump, abd, yasak, mahkeme, porno, porno film
Mahkeme Trump'a konuşma yasağı verdi
'Sus payı' ödediği ödediği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski ABD Başkanı Trump'a, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasında Yargıç Juan Merchan, konuşma yasağı getirdi.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan dört ceza davasından biri olan yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan davada Yargıç Juan Merchan yeni karar verdi. Yargıç Merchan, Trump’a dava hakkında 'konuşma yasağı' getirdi.
Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlar, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında davaya müdahale etme niyetinde olan açıklamalarda bulunamayacağını, potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını da yasakladı. Yargıç Merchan, Trump’ın jüri üyeleri de dahil olmak üzere adalet sisteminin her düzeyindeki insanlara karşı 'tehdit edici, tahrik edici, aşağılayıcı' açıklamalar yapma geçmişine sahip olduğunu hatırlattı.