https://sputniknews.com.tr/20240328/japon-gazeteci-mariupoldeki-sakin-durum-karsisinda-saskinliga-ugradi-1082162419.html
Japon gazeteci, Mariupol’deki sakin durum karşısında şaşkınlığa uğradı
Japon gazeteci, Mariupol’deki sakin durum karşısında şaşkınlığa uğradı
Sputnik Türkiye
Japon gazeteci Iriya Itani, ziyaret ettiği Mariupol kentindeki sakin durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T15:39+0300
2024-03-28T15:39+0300
2024-03-28T15:39+0300
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Itani, Japon Daily Shincho dergisi için kaleme aldığı makalede Mariupol halkının çatışmanın şehirdeki yaşam üzerindeki etkisini hissetmediğini belirtti.Mariupol’deyken kentin 2 kez bombardımana maruz kaldığına dikkat çeken yazar, “Ancak Mariupol sakinleri şu anki durumun barışçıl olarak görüyor” diye yazdı.Itani, şehirdeki marketlerde tamamen sakin bir atmosfer hakim olduğuna ve gıda bakımından herhangi bir sorun yaşanmadığına şaşırdı.Kentte çok sayıda Ukrayna yanlısı vatandaş bulmayı beklediğini dile getiren yazar, ancak tahminlerinin tamamen asılsız olduğunu kabul etti ve hatta tam aksine, Mariupol sakinlerinin Ukrayna ordusunun uyguladığı şiddet ve aşağılama olaylarını anlattıklarını vurguladı.Bir kadının anlattıklarını örnek veren yazar, Ukrayna ordusunun askerlerinin yanında hasta çocuğuyla birlikte çıkmak isteyen kadını bırakmadıklarını, ilaç taleplerine yanıt olarak ise onu vurmakla tehdit ettiklerini ifade etti.Japon gazeteci, “Çatışma elbette devam ediyor, ancak Mariupol halkı için o bitmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/crocus-city-hallden-sonraki-hedef-donetskte-bir-okuldu-3-gence-para-teklif-edildi-1082087585.html
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rusya, mariupol, donetsk, ukrayna, japonya, rus vatandaşı
rusya, mariupol, donetsk, ukrayna, japonya, rus vatandaşı
Japon gazeteci, Mariupol’deki sakin durum karşısında şaşkınlığa uğradı
Japon gazeteci Iriya Itani, ziyaret ettiği Mariupol kentindeki sakin durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Itani, Japon Daily Shincho dergisi için kaleme aldığı makalede Mariupol halkının çatışmanın şehirdeki yaşam üzerindeki etkisini hissetmediğini belirtti.
Mariupol’deyken kentin 2 kez bombardımana maruz kaldığına dikkat çeken yazar, “Ancak Mariupol sakinleri şu anki durumun barışçıl olarak görüyor” diye yazdı.
Itani, şehirdeki marketlerde tamamen sakin bir atmosfer hakim olduğuna ve gıda bakımından herhangi bir sorun yaşanmadığına şaşırdı.
Kentte çok sayıda Ukrayna yanlısı vatandaş bulmayı beklediğini dile getiren yazar, ancak tahminlerinin tamamen asılsız olduğunu kabul etti ve hatta tam aksine, Mariupol sakinlerinin Ukrayna ordusunun uyguladığı şiddet ve aşağılama olaylarını anlattıklarını vurguladı.
Bir kadının anlattıklarını örnek veren yazar, Ukrayna ordusunun askerlerinin yanında hasta çocuğuyla birlikte çıkmak isteyen kadını bırakmadıklarını, ilaç taleplerine yanıt olarak ise onu vurmakla tehdit ettiklerini ifade etti.
Japon gazeteci, “Çatışma elbette devam ediyor, ancak Mariupol halkı için o bitmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.