https://sputniknews.com.tr/20240328/eo-nedir-eo-kan-degeri-kac-olmalidir-dusuklugu-ile-yuksekligi-nedenleri-ve-belirtileri-1082154095.html

Bağışıklık sisteminizi test etmek mümkün: EO'nuz vücudunuz için neler söylüyor?

Bağışıklık sisteminizi test etmek mümkün: EO'nuz vücudunuz için neler söylüyor?

Sputnik Türkiye

Vücut için çok önemli olan EO, sıklıkla kan testlerinde göze çarpıyor. Bu değeri mercek altına alan Sputnik, 'EO nedir, EO kan değeri kaç olmalıdır, düşüklüğü... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T12:15+0300

2024-03-28T12:15+0300

2024-03-28T12:15+0300

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Kan testleri sırasında sıkça karşılaşılan 'EO' ifadesi, aslında 'Eozinofil' kelimesinin kısaltmasıdır. Eozinofil, kan hücrelerinin bir türüdür ve bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinde önemli bir rol oynar.Eozinofil, alerjik reaksiyonlar, parazit enfeksiyonları ve bazı otoimmün hastalıklar gibi durumlarda artabilir. Kan testi sonuçlarında EO seviyelerinin yüksek çıkması, bu tür durumların varlığını işaret edebilir. Bu nedenle, EO seviyelerinin belirlenmesi, birçok tıbbi durumun teşhisinde ve tedavisinde önemli bir araç olarak kullanılır.Doktorlar genellikle EO seviyelerini diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirirler. Örneğin, EO seviyelerinin yükseldiği bir hastada alerjik belirtiler varsa, alerjiye bağlı bir durum olabileceği düşünülebilir.EO nedir?Eozinofil olarak bilinen ve bir çeşit akyuvar olan EO, bağışıklık sisteminde önemli bir role sahiptir. Bağışıklık sisteminde sahip olduğu role dayanarak vücutta bulunan zararlı tüm maddelerin yok edilmesinde görevlidir. Vücuda giren parazitler, bakterileri ve iltihaplara bağlı olarak ortaya çıkan mikropları yok etmektedir. Bu sebeple bağışıklık sisteminde yeterli düzeyde bulunmalıdır. Yeterli düzeyde bulunan eozinofil, dokularda depolanmakta ve mikroplara karşı savunma oluşturmaktadırlar.Vücuttaki beyaz kan hücrelerinin üretiminde kemik iliği sorumludur. Bu sebeple EO depolanma işleminde kemik iliği önemli bir role sahiptir. Kemik iliği vücuttaki beyaz kan hücresinin sürekli ve düzenli olarak yenilenmesini sağlayarak bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Eozinofil bu aşamada vücuda etki eden astım, verem, kanser, egzama gibi iltihaplanmaya bağlı hastalıklarla mücadele gücünü artırmaktadır.EO kan değeri kaç olmalıdır?Eozinaofil, bağışıklık sistemini güçlendiren ve mikropları yok eden bir akyuvar türüdür. Belli oranda vücutta bulunmalı ve dokularda depolanmalıdır. Ayrıca düzenli olarak yenilenme sağlamalıdır. Eozinofil normal değeri 500 hücre/ MCL olarak kabul edilmiştir. Yani 1 mikrolitre kanda 500 hücreden daha az sayıda bulunmalıdır. Hafif yüksek değeri 500-bin 500 aralığındadır. Orta yüksek değeri bin 500-5 bin; ciddi yüksek değeri ise 5 bin ve üstüdür. EO kan değeri normalin altında ya da üstünde olmamalıdır. Çok düşük olmasının ortaya çıkaracağı olası sonuçlar olabilir. Ancak şiddetli yüksek değeri de bir hayli riskli durumlara sebep olabilir.EO kan değeri düşüklüğü nedenleri nelerdir?EO kan değeri, vücuda organizmanın normal işleyişinin dışında herhangi bir yabancı maddenin dahil olması halinde refleks olarak yükselmektedir. Ancak bazı durumlarda bu değer yükselmesi gerekirken düşmekte ya da mevcut durumunu korumaktadır. Bu durum eozinofilin organizmayı korumaya geçmediğinin ve bağışıklık sisteminin düşeceğinin sinyallerini vermektedir. Düşmesinin belli sebepleri vardır:EO Kan Değeri Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?EO Kan değeri, normal olarak 500 civarında olmalıdır. Ancak vücuda zararlı herhangi bir parazitin girmesi halinde yükselmeye ve savunmaya geçmeye başlamaktadır. Bu durumda belli bir düzeye kadar yükselmesi ise normaldir. Ancak bazı durumlarda şiddetli bir yükselme göstermektedir ki bu durum normal değildir. Çünkü yüksek şiddette zararlı bir maddenin girdiğinin sinyallerini vermektedir. Bazı sebepleri vardır:EO düşüklüğü belirtileri nelerdir?EO kan değeri düşüklüğünün belli bir belirtisi bulunmamaktadır. Düşüklüğünün belirtileri genellikle bunun altında yatan sebeplere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin alkol zehirlenmesi sebebiyle EO düşüklüğü ortaya çıkmışsa belirtiler buna göre seyretmektedir. Eozinofilin düşük olma durumu net olarak genellikle kan tahlillerinde ortaya çıkmaktadır. Ancak sağlık kuruluşlarında doktorlar, insan organizmasının hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesi durumunda araştırma yapmaktadırlar.EO yüksekliği belirtileri nelerdir?EO kan değeri vücutta yüksek parazit içerek riskli hastalıkların ortaya çıkmasıyla yükselmektedir. Aşırı yükselmesi halinde büyük şiddette risklerin ortaya çıktığının en açık göstergesidir. Eozinofilin yüsekliği altında yatan sebebe bağlı olarak belirtiler göstermektedir. Eozinofilin yükselme sebebi ilaçlar ise kusma, ishal, iştahsızlık, baygınlık hissi gibi belirtiler göstermektedir. Astım ise nefes darlığı, öksürük gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

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