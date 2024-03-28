https://sputniknews.com.tr/20240328/emeklilere-8-12-bin-liralik-promosyon-odemesine-ozel-bankalar-da-dahil-oldu-1082168060.html
Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu
Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu
Sputnik Türkiye
Emeklilere 8-12 bin lira banka promosyon ödemelerine özel bankaların da dahil olduğu belirtildi. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T18:18+0300
2024-03-28T18:18+0300
2024-03-28T18:20+0300
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son dakika
Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu
18:18 28.03.2024 (güncellendi: 18:20 28.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Emeklilere 8-12 bin lira banka promosyon ödemelerine özel bankaların da dahil olduğu belirtildi.