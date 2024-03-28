https://sputniknews.com.tr/20240328/bosanma-asamasindaki-esine-70e-yakin-dava-acti-anneme-abime-dava-acti-dayimi-sikayet-etti-1082151380.html
Boşanma aşamasındaki eşine 70'e yakın dava açtı: 'Anneme, abime dava açtı, dayımı şikayet etti'
Boşanma aşamasındaki eşine 70'e yakın dava açtı: 'Anneme, abime dava açtı, dayımı şikayet etti'
Sputnik Türkiye
Eşinin altınları alarak evi terk etmesinin ardından boşanma davası açan Merve Kalaycı'ya eski eşi 70'e yakın dava açtı. Kocanın dava açma rekortmeni olduğunu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:42+0300
2024-03-28T10:42+0300
2024-03-28T10:42+0300
türkiye
boşanma
boşanma davası
dava
mahkeme
ankara
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Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı'nın 2017'de evlendiği eşi, iddiaya göre o hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk etti. İkili arasında boşanma süreci başladı. Altınlarla evden ayrılan eş, bu süre içerisinde eşi ve ailesini sayısız dava açtı.Genç kadına kocası tarafından tam 67 tane şikayet ve dava açıldı. Bunun yanında yine 32 adet uzaklaştırma kararı da mevcut.Tüm aileye tek tek dava açmışShow Haber'de yer alan habere göre tüm ailesinin davalık olduğunu belirten Kalaycı, "Dayıma yönelik şikayeti var. Anneme dava açtı 2-3 tane. Abime dava açtı. Yeni avukatımı da şikayet etmiş. CİMER'e yapılan var, Aile Bakanlığı'na yapılanlar da var, onları hiç saymıyorum bile. 57 tanesini kapattık. Hepsini kazandık." ifadelerini kullandı.Adliye koridorunda eşi tarafından saldırıya da uğradığını iddia eden Kalaycı, "2-3 bin TL para cezasıyla konu kapandı ama ben zorlama hapis cezaları alıyorum" dedi.5 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüştüğünü ancak uzman raporunda çocuğunun "Babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. Aç bırakıyor. Gitmek istemiyorum" dediğini aktaran Kalaycı, yaşananlara isyan etti.Boşanma aşamasındaki koca ise "Çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım" diyerek kendini savundu.'Anlamak mümkün değil'Merve Kalaycı'nın avukatı Ünal İzgi ise yaptığı açıklamada "5 yaşındaki çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşine hapse attırabilmek için özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.
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boşanma, boşanma davası, dava, mahkeme, ankara
boşanma, boşanma davası, dava, mahkeme, ankara
Boşanma aşamasındaki eşine 70'e yakın dava açtı: 'Anneme, abime dava açtı, dayımı şikayet etti'
Eşinin altınları alarak evi terk etmesinin ardından boşanma davası açan Merve Kalaycı'ya eski eşi 70'e yakın dava açtı. Kocanın dava açma rekortmeni olduğunu söyleyen Avukat Ünal İzgi de "Özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.
Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı'nın 2017'de evlendiği eşi, iddiaya göre o hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk etti. İkili arasında boşanma süreci başladı. Altınlarla evden ayrılan eş, bu süre içerisinde eşi ve ailesini sayısız dava açtı.
Genç kadına kocası tarafından tam 67 tane şikayet ve dava açıldı. Bunun yanında yine 32 adet uzaklaştırma kararı da mevcut.
Tüm aileye tek tek dava açmış
Show Haber'de yer alan habere göre tüm ailesinin davalık olduğunu belirten Kalaycı, "Dayıma yönelik şikayeti var. Anneme dava açtı 2-3 tane. Abime dava açtı. Yeni avukatımı da şikayet etmiş. CİMER'e yapılan var, Aile Bakanlığı'na yapılanlar da var, onları hiç saymıyorum bile. 57 tanesini kapattık. Hepsini kazandık." ifadelerini kullandı.
Adliye koridorunda eşi tarafından saldırıya da uğradığını iddia eden Kalaycı, "2-3 bin TL para cezasıyla konu kapandı ama ben zorlama hapis cezaları alıyorum" dedi.
5 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüştüğünü ancak uzman raporunda çocuğunun "Babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. Aç bırakıyor. Gitmek istemiyorum" dediğini aktaran Kalaycı, yaşananlara isyan etti.
Boşanma aşamasındaki koca ise "Çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım" diyerek kendini savundu.
Merve Kalaycı'nın avukatı Ünal İzgi ise yaptığı açıklamada "5 yaşındaki çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşine hapse attırabilmek için özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.