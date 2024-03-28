https://sputniknews.com.tr/20240328/bakan-bayraktardan-elektrik-ve-dogalgaz-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1082169250.html
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama: Değişiklik olmayacak
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama: Değişiklik olmayacak
Sputnik Türkiye
Enerji Bakanı Bayraktar nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T19:08+0300
2024-03-28T19:08+0300
2024-03-28T19:26+0300
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Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama: Değişiklik olmayacak
19:08 28.03.2024 (güncellendi: 19:26 28.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Enerji Bakanı Bayraktar nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.