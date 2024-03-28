https://sputniknews.com.tr/20240328/azerbaycan-devlet-guvenlik-servisi-fransa-ulusal-guvenligimize-zarar-veriyor-1082159356.html

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: Fransa ulusal güvenliğimize zarar veriyor

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: Fransa ulusal güvenliğimize zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Nağıyev, Fransız özel servislerinin Azerbaycan'da casus ağı kurduğu vurguladı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T14:06+0300

2024-03-28T14:06+0300

2024-03-28T14:06+0300

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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev, Fransa'nın özel servis temsilcileri aracılığıyla bir casus ağı oluşturarak Azerbaycan'ın ulusal güvenliğine zarar verdiğini söyledi.Nağıyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Nağıyev açıklamasında, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servis'nin bu faaliyetleri ifşa ettiğini ve gereken adımları attığını da sözlerine ekledi.Nağıyev ayrıca Fransa'yı 'Güney Kafkasya'yı savaş alanına çevirme planını gerçekleştirmeye çalışarak yeni bir savaşa kışkırtmakla' itham ederek, "Yeni meydan okumalara ve bölgemizde meydana gelen her türlü olumsuz süreç senaryosuna karşı her zaman hazırlıklı olmalı, güvenilir güvenlik konularında uyanıklığımızı kaybetmemeliyiz" dedi.Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, Ocak ayında Azerbaycan makamlarının bir Fransız vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu. Paris'in tutuklunun serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı Bakü'nün içişlerine müdahale suçlamalarını reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html

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azerbaycan, güney kafkasya, fransa, casusluk, casus, ermenistan