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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: Fransa ulusal güvenliğimize zarar veriyor
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: Fransa ulusal güvenliğimize zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Nağıyev, Fransız özel servislerinin Azerbaycan'da casus ağı kurduğu vurguladı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev, Fransa'nın özel servis temsilcileri aracılığıyla bir casus ağı oluşturarak Azerbaycan'ın ulusal güvenliğine zarar verdiğini söyledi.Nağıyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Nağıyev açıklamasında, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servis'nin bu faaliyetleri ifşa ettiğini ve gereken adımları attığını da sözlerine ekledi.Nağıyev ayrıca Fransa'yı 'Güney Kafkasya'yı savaş alanına çevirme planını gerçekleştirmeye çalışarak yeni bir savaşa kışkırtmakla' itham ederek, "Yeni meydan okumalara ve bölgemizde meydana gelen her türlü olumsuz süreç senaryosuna karşı her zaman hazırlıklı olmalı, güvenilir güvenlik konularında uyanıklığımızı kaybetmemeliyiz" dedi.Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, Ocak ayında Azerbaycan makamlarının bir Fransız vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu. Paris'in tutuklunun serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı Bakü'nün içişlerine müdahale suçlamalarını reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html
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azerbaycan, güney kafkasya, fransa, casusluk, casus, ermenistan
azerbaycan, güney kafkasya, fransa, casusluk, casus, ermenistan

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: Fransa ulusal güvenliğimize zarar veriyor

14:06 28.03.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataAzerbaycan seçim, Azerbaycan bayrağı
Azerbaycan seçim, Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Nağıyev, Fransız özel servislerinin Azerbaycan'da casus ağı kurduğu vurguladı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev, Fransa'nın özel servis temsilcileri aracılığıyla bir casus ağı oluşturarak Azerbaycan'ın ulusal güvenliğine zarar verdiğini söyledi.
Nağıyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Fransa bölgede barışı sağlamak yerine Ermenistan'a silah ve mühimmat sağlıyor. Bununla da sınırlı kalmıyor, özel servis temsilcileri aracılığıyla amacına ulaşmak için çeşitli kişileri gizli işbirliğine çekiyor, bir casus ağı oluşturuyor ve Azerbaycan'ın ulusal güvenliğinin aleyhine hareket ediyor.
Nağıyev açıklamasında, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servis'nin bu faaliyetleri ifşa ettiğini ve gereken adımları attığını da sözlerine ekledi.
Nağıyev ayrıca Fransa'yı 'Güney Kafkasya'yı savaş alanına çevirme planını gerçekleştirmeye çalışarak yeni bir savaşa kışkırtmakla' itham ederek, "Yeni meydan okumalara ve bölgemizde meydana gelen her türlü olumsuz süreç senaryosuna karşı her zaman hazırlıklı olmalı, güvenilir güvenlik konularında uyanıklığımızı kaybetmemeliyiz" dedi.
Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, Ocak ayında Azerbaycan makamlarının bir Fransız vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu. Paris'in tutuklunun serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı Bakü'nün içişlerine müdahale suçlamalarını reddetmişti.
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