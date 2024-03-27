https://sputniknews.com.tr/20240327/sonar-arastirmadan-imamoglu-5-puan-onde-iddiasina-yalanlama-1082106716.html
Sonar Araştırma'dan 'İmamoğlu 5 puan önde’ iddiasına yalanlama
Sonar Araştırma'dan 'İmamoğlu 5 puan önde’ iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
Sonar Araştırma, gazeteci İsmail Saymaz tarafından ortaya atılan 'İmamoğlu’nun AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un 5 puan önünde olduğu' iddiasını... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T15:10+0300
2024-03-27T15:10+0300
2024-03-27T15:10+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
seçim
anket
hakan bayrakçı
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İsmail Saymaz, Sonar Araştırma’nın son anketinde İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un 5 puan önünde olduğunu yazmıştı.Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, iddiaya ilişkin açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240320/2024-yerel-secimleri-anketlere-gore-basa-bas-giden-sehirler-1081251916.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, seçim, anket, hakan bayrakçı
ekrem imamoğlu, murat kurum, seçim, anket, hakan bayrakçı
Sonar Araştırma'dan 'İmamoğlu 5 puan önde’ iddiasına yalanlama
Sonar Araştırma, gazeteci İsmail Saymaz tarafından ortaya atılan 'İmamoğlu’nun AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un 5 puan önünde olduğu' iddiasını yalanladı.
İsmail Saymaz, Sonar Araştırma’nın son anketinde İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un 5 puan önünde olduğunu yazmıştı.
Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, iddiaya ilişkin açıklama yaptı:
"Sonar olarak İstanbul ile ilgili henüz herhangi bir anket açıklaması yapmadık. İstanbul seçimi ile ilgili Sonar2ın yapacağı açıklamanın beklenmesini rica ediyoruz"