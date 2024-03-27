https://sputniknews.com.tr/20240327/satrancin-messisi-olarak-anilmaya-baslandi-38-saniyede-magnus-carlseni-yendi-1082139414.html

'Satrancın Messi'si' olarak anılmaya başlandı: 10 yaşındaki çocuk, 38 saniyede, Carlsen'i yendi

'Satrancın Messi'si' olarak anılmaya başlandı: 10 yaşındaki çocuk, 38 saniyede, Carlsen'i yendi

Sputnik Türkiye

10 yaşındaki Faustino Oro, hızlı satrancın bir çeşidi olan ‘Bullet' satancında, Norveçli satranççı Magnus Carlsen’i 38 saniyede yenerek, "satrancın Messi'si"... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T20:47+0300

2024-03-27T20:47+0300

2024-03-27T20:51+0300

yaşam

magnus carlsen

satranç

dünya satranç federasyonu

faustino oro

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Uzun süredir Dünya Satranç Federasyonu'nun satranç sıralamasında, birinci sırada yer alan Norveçli satranç dehası Magnus Carlsen, 10 yaşındaki çok yetenekli bir çocuk olan Faustino Oro tarafından yenilgiye uğratıldı.23 Mart'ta, Faustino Oro'nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan oyunda, 10 yaşındaki çocuk, Chess.com'da Bullet satrancı oynarken kendisini Carlsen'e karşı sıraya girmiş buldu.Oyunun hızla ilelermesiyle Oro, kendini avantajlı buldu ve "Bunu kaybedersem satrançtan emekli olabilirim" dedi.Arjantinli Faustino Oro, oynadıkları kısa oyunda Carlsen'i sadece 38 saniyede şah mat etmeyi başardı. Bunun üzerine birçok kişi, Oro'yu "Satrancın Messi'si" olarak anmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/satranc-dunyasinda-deprem-dunya-sampiyonu-carlsen-rakibini-hileyle-suclayan-acik-mektup-yayimladi--1061674386.html

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magnus carlsen, satranç, dünya satranç federasyonu, faustino oro