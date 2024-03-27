https://sputniknews.com.tr/20240327/liderlerin-oy-kullanacagi-sandiklar-belli-oldu-1082089917.html
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Sputnik Türkiye
Yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart Pazar sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T12:00+0300
2024-03-27T12:00+0300
2024-03-27T12:00+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hamza dağ
cemil tugay
ekrem imamoğlu
meral akşener
recep tayyip erdoğan
ak parti
devlet bahçeli
chp
cumhur ittifakı
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31 Mart Yerel Seçimine sayılır günler kaldı. Belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı.Erdoğan İstanbul'da oy kullanacakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.Özgür Özel Manisa'da oy verecekCHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.Bahçeli ve Akşener nerede oy kullanacak?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.DEM liderleri nerede oy kullanacak?DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.Karamollaoğu ve Destici Ankara'da olacakSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.Erbakan nerede oy kullanacak?Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.İmamoğlu Beylikdüzü'nde oy kullanacakÜç büyükşehrin belediye başkan adaylarının oy kullanacakları yerler de belli oldu. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.Kurum hangi okulda oy kullanacak?Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.Yavaş Ümitköy'de oy kullanacakAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacak.Altınok nerede oy verecek?Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargâhtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.Dağ Bayraklı'da, Tugay Karşıyaka'daCumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.
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erdoğan istanbul'da oy kullanacak,liderler nerede oy kullanacak,liderler oy kullanma,erdoğan nerede oy kullanacak,imamoğlu nerede oy kullanacak,murat kurum nerede oy kullanacak,mansur yavaş oy kullanma,turgut altınok oy kullanma
erdoğan istanbul'da oy kullanacak,liderler nerede oy kullanacak,liderler oy kullanma,erdoğan nerede oy kullanacak,imamoğlu nerede oy kullanacak,murat kurum nerede oy kullanacak,mansur yavaş oy kullanma,turgut altınok oy kullanma
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart Pazar sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.
31 Mart Yerel Seçimine sayılır günler kaldı. Belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı.
Erdoğan İstanbul'da oy kullanacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.
Özgür Özel Manisa'da oy verecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.
Bahçeli ve Akşener nerede oy kullanacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.
DEM liderleri nerede oy kullanacak?
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.
Karamollaoğu ve Destici Ankara'da olacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.
Erbakan nerede oy kullanacak?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.
İmamoğlu Beylikdüzü'nde oy kullanacak
Üç büyükşehrin belediye başkan adaylarının oy kullanacakları yerler de belli oldu. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.
Kurum hangi okulda oy kullanacak?
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.
Yavaş Ümitköy'de oy kullanacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacak.
Altınok nerede oy verecek?
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargâhtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.
Dağ Bayraklı'da, Tugay Karşıyaka'da
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.