https://sputniknews.com.tr/20240327/letonya-disisleri-bakanligi-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1082141496.html
Letonya Dışişleri Bakanlığı Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Letonya Dışişleri Bakanlığı Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Sputnik Türkiye
Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’ndeki bir diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini ve kendisini 10 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmeye zorladığını... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T22:55+0300
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Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamada, “Letonya Dışişleri Bakanı, Rusya Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Rus diplomatın 10 Nisan gün sonuna kadar Letonya’yı terk etmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, büyükelçiliğin ‘Letonya devletinin devlet kurumlarını ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya ve Letonya’da toplum arasında nefreti kışkırtmaya yönelik yanlış kamu iletişimini sürdürdüğü’ iddiası ile Rusya’nın Letonya’daki Maslahatgüzarı Oleg Zıkov’a protesto sunulduğunu ifade etti.Rus Dışişleri: Karşılık vereceğizDiğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e açıklamasında Rus tarafının, diplomatının sınır dışı edilmesine Letonya’ya yanıt vereceğini bildirdi.Rus diplomatlar ilgili soru karşısında, “Karşılık vereceğiz” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240115/letonyadan-sinir-disi-edilen-rus-vatandasi-riganin-ruslara-yonelik-tutumu-hakkinda-konustu-1079663806.html
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letonya, letonya dışişleri bakanlığı, diplomat, diplomasi
letonya, letonya dışişleri bakanlığı, diplomat, diplomasi
Letonya Dışişleri Bakanlığı Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’ndeki bir diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini ve kendisini 10 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmeye zorladığını bildirdi.
Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamada, “Letonya Dışişleri Bakanı, Rusya Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Rus diplomatın 10 Nisan gün sonuna kadar Letonya’yı terk etmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, büyükelçiliğin ‘Letonya devletinin devlet kurumlarını ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya ve Letonya’da toplum arasında nefreti kışkırtmaya yönelik yanlış kamu iletişimini sürdürdüğü’ iddiası ile Rusya’nın Letonya’daki Maslahatgüzarı Oleg Zıkov’a protesto sunulduğunu ifade etti.
Rus Dışişleri: Karşılık vereceğiz
Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e açıklamasında Rus tarafının, diplomatının sınır dışı edilmesine Letonya’ya yanıt vereceğini bildirdi.
Rus diplomatlar ilgili soru karşısında, “Karşılık vereceğiz” açıklamasında bulundu.