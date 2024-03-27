https://sputniknews.com.tr/20240327/kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarinin-cenazeleri-teslim-edililiyor-429-ceset-bulunmustu-1082092223.html

Kenya'daki 'Açlık tarikatı' kurbanlarının cenazeleri teslim ediliyor: 429 ceset bulunmuştu

Kenya'daki 'Açlık tarikatı' kurbanlarının cenazeleri teslim ediliyor: 429 ceset bulunmuştu

Sputnik Türkiye

Kenya'daki yetkililer Açlık tarikatına ait olduğu DNA analiziyle kesin olarak tespit edilen yedi cesedi defnedilmek üzere ailelerine teslim etti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T12:38+0300

2024-03-27T12:38+0300

2024-03-27T13:01+0300

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kilise

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Kenya hükümeti, 'aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları' vaadiyle kandırılan ve hayatını kaybeden kurbanların cenazesini ailelerine teslim etmeye başladı.Aile üyelerinin cenazelerini teslim alan kişilerden biri olan Titus Ngonyo yaptığı açıklamada, dört aile üyesini kaybettiği için derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Aile üyelerimin trajik kaybının yasını tutarken kalbim kederden ağırlaşıyor. Parayı kendi başıma toplayamadığım için hükümetten aileme cenaze töreni için yardım etmesini istiyorum" dedi.Paul Mackenzie'nin kilisesine ait arazide yer alan ormanda 35 toplu mezardan toplam 429 ceset çıkarıldı.Polis soruşturmasında, kurbanlardan bazılarının organlarının kayıp olduğunu ortaya çıkarken bu durum insan organı ticareti şüphelerine yol açmıştı.Yine operasyonlarda tarikatın elinden 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kenya'nın Malindi kasabasında açlık ve boğulma belirtileri görülen 429 kurbanın cenazesinin ailelerine teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/kenyada-aclik-tarikati-sorusturmasinda-ceset-sayisi-403e-yukseldi-1073645152.html

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kenya, tarikat, açlık tarikatı, hz. isa, ceset, organ ticareti, soruşturma, kilise