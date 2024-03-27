https://sputniknews.com.tr/20240327/ispanya-hukumeti-katalonyadaki-bagimsizlik-ilani-girisimini-engelleme-karari-aldi-1082079710.html

İspanya hükümeti, Katalonya'daki bağımsızlık ilanı girişimini engelleme kararı aldı

İspanya hükümeti, Katalonya'daki bağımsızlık ilanı girişimini engelleme kararı aldı

Sputnik Türkiye

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, geçen şubatta sivil bir girişimle Katalonya özerk yönetim parlamentosuna sunulan ve Katalonya'nın İspanya'dan ayrılarak... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T01:06+0300

2024-03-27T01:06+0300

2024-03-27T01:06+0300

dünya

katalonya

katalonya

katalonya parlamentosu

katalonya özerk bölgesi

ispanya

bağımsızlık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103515/82/1035158251_0:265:5083:3124_1920x0_80_0_0_6c1ae27376e9235e41a51795079de203.jpg

İspanya Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan kararla ilgili basına bilgi veren Adalet Bakanı Felix Bolanos, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi için 20 Şubat'ta sunulup, Katalonya özerk yönetim parlamentosu başkanlığınca kabul edilen önergenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı.Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru ile söz konusu girişimin yasal işleyişinin otomatik askıya alınacağını aktaran Bolanos, "Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru hükümetin politikalarıyla tutarlıdır. Anayasayı, Katalonya'nın kurumlarını, diyaloğu ve anlaşmaları koruyan bir itiraz yapılmıştır" dedi."Bölücü, toplumu parçalayan ve gerilim yaratan her türlü girişimi reddettiklerini" vurgulayan Bolanos, "Ne hükümet ne de Sosyalist İşçi Partisi (koalisyonun büyük ortağı) Katalonya'nın İspanya ve Avrupa Birliği'nden herhangi bir şekilde dışlanmasını istiyor. Tam tersine, Katalonya'nın İspanya'nın ve Avrupa'nın önemli ve temel bir parçası olmasını istiyoruz" diye konuştu.Adalet Bakanı, İspanya Anayasası ile belirlenen mevcut Katalonya özerk yönetim statüsünün, "Katalonya'da bir arada yaşamanın en iyi garantisi olduğunu" savundu.Ne olmuştu?Solidaritat Catalana por la Independencia (Bağımsızlık için Katalan Dayanışması) adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle Katalonya özerk yönetim parlamentosuna sunulan, tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin önerge, Katalonya Sosyalist Partisi'nin (PSC) karşı, Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) çekimser oylarına rağmen Katalonya için Birlik (Junts) ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinin desteğiyle yerel parlamento başkanlığınca 20 Şubat'ta kabul edilip, gündeme alınmıştı.Katalonya'da 12 Mayıs'ta erken yerel parlamento seçimleri yapılacak olmasından dolayı bu bölgedeki ayrılıkçı girişimler de tekrar gündeme geliyor.Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin süreciKatalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler, 2012'de başlamış ve dönemin Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.Ardından Ocak 2016-Ekim 2017 döneminde Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olarak görev yapan, halihazırda Avrupa Parlamentosu üyesi olan, İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu düzenlenmişti.Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu da 27 Ekim 2017'de "açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu" kabul etmiş ve aynı gün İspanya Senatosunda alınan ve Anayasa'nın 155. maddesinin uygulandığı kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti.Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk ederken diğer eski Katalan özerk yönetim hükümeti üyeleri ve iki sivil toplum örgütü temsilcisi, 2 Kasım 2017'de tedbiri kararla cezaevine gönderilmişti.Yüksek Mahkemede tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümeti üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 9'u "devlete karşı ayaklanma", "kamu parasını kötüye kullanma" ve "devletin kurumlarına itaatsizlik" suçlarından Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İspanya'da geçmiş dönemdeki sol koalisyon hükümeti, Katalonya sorununa çözüm amacıyla tutuklu 9 Katalan siyasetçi hakkında 22 Haziran 2021'de kısmi af çıkarmıştı.Kasım 2023'te kurulan yeni sol koalisyon hükümeti de ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 370'den fazla kişiyi kapsayan geniş kapsamlı affı öngören yasa tasarısını 14 Mart'ta Meclis'ten geçirip Senato'ya gönderdi.Söz konusu af yasa tasarısının mayıs sonunda parlamento süreçlerini tamamlayıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20210924/italya-eski-katalan-lider-puigdemontu-tutukladi-1049200924.html

katalonya

katalonya özerk bölgesi

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katalonya, katalonya, katalonya parlamentosu, katalonya özerk bölgesi, ispanya, bağımsızlık