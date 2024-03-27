https://sputniknews.com.tr/20240327/evinde-10-milyon-yil-oncesine-ait-fosil-bulundu-gozaltina-alindi-1082115617.html
Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu: Gözaltına alındı
Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T16:28+0300
2024-03-27T16:28+0300
2024-03-27T16:28+0300
yaşam
kayseri
fosil
gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu."Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/nigdede-dinozor-fosili-iddiasi-valilikten-aciklama-1081044871.html
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kayseri, fosil, gözaltı
Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu: Gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.