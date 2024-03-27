https://sputniknews.com.tr/20240327/evinde-10-milyon-yil-oncesine-ait-fosil-bulundu-gozaltina-alindi-1082115617.html

Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu: Gözaltına alındı

Evinde 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu: Gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T16:28+0300

2024-03-27T16:28+0300

2024-03-27T16:28+0300

yaşam

kayseri

fosil

gözaltı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082112693_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_40665b8dc124c7766a79f35090fe7a23.jpg

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu."Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240223/nigdede-dinozor-fosili-iddiasi-valilikten-aciklama-1081044871.html

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, fosil, gözaltı