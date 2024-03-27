https://sputniknews.com.tr/20240327/cevdet-yilmaz-halkimizin-da-sorunu-enflasyon-reel-ekonomide-gayet-iyi-gidiyoruz-ama-1082080163.html

Cevdet Yılmaz: Halkımızın da sorunu enflasyon, reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz ama...

Cevdet Yılmaz: Halkımızın da sorunu enflasyon, reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz ama...

Sputnik Türkiye

Bingöl'de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sorunumuz nedir, sorunumuz enflasyon. Halkımızın da sorunu enflasyon, reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T01:58+0300

2024-03-27T01:58+0300

2024-03-27T02:02+0300

türkiye

cevdet yılmaz

ak parti

enflasyon

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

ekonomi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde partililerle bir araya geldi.Her geçen yıl ülkeyi büyüterek, geliştirerek demokrasi ve kalkınmada mesafeler almaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, altılı masanın sağlam temeller üzerinde oluşturulan bir masa olmadığı için dağıldığını dile getirdi.''İyi ki bizi seçmemiş bu millet. Bizi seçseydiniz bu ülkeyi nasıl yönetirdik?' dediler'Cumhur İttifakı'nın ilkeler üzerinde birleşmiş, geniş mutabakata sahip, temel değerlerde bir araya gelmiş bir mutabakat olduğunu ifade eden Yılmaz, "O dönem yapılan birtakım gizli anlaşmalar, masa altındaki birtakım oyunlar sonradan ortaya çıktı. Bazı insaflı muhalifler bile, 'İyi ki bizi seçmemiş bu millet. Bizi seçseydiniz bu ülkeyi nasıl yönetirdik?' dediler. Partiler içinde, partiler arasında kargaşa. Çok şükür o günleri aziz milletimizin basiretiyle, ferasetiyle atlattık. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz" diye konuştu.Yerel seçimlerin siyasetten ziyade hizmetin ön plana çıktığı seçimler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kolay bir dönemde olmadıklarını, dünyanın ekonomik ve ticari olarak, tarihi ortalamalarının altında seyrettiği bir dönemde bulunduklarını anlattı.Yılmaz, bölgede çatışmalar, savaşlar ve kavgaların olduğuna işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:Geçen yıl tarihin en büyük deprem afetini yaşadıklarını, 11 vilayetin, 14 milyon nüfusun bu büyük afetten etkilendiğini anımsatan Yılmaz, ilk hesaplamalara göre 104 milyar dolar maliyetle karşı karşıya kaldıklarını, güçlü bir liderle bu yükün altından Türkiye olarak kalktıklarını kaydetti.'Bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz'Yılmaz, "En gelişmiş ülkeler bile böyle büyük afetle karşılaştıklarında sıkıntı yaşarlar. Biz çok şükür bu yükü de kaldırıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Şu ana kadar 80 bine yakın konut hak sahiplerine teslim edildi, üzerinden bir yıl geçti bu hadisenin. Bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha bir hafifleyerek bu yükü kaldıracağız" ifadelerini kullandı.Dünyadaki ekonomik krizlere, bölgedeki savaşlara, depreme rağmen Türkiye'nin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü, dünyada ise yüzde 3 büyüme gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:'2026'da tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız'Yılmaz, vatandaşın sorunu neyse önceliklerinin o olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240325/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yilbasinda--yaptigimiz-emekli-artisi-sadece-6-aylikti-1082041878.html

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cevdet yılmaz, ak parti, enflasyon, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ekonomi