Bakan Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması

Sputnik Türkiye

27.03.2024

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Gönen Belediye Başkan adayı Aydemir Gümüş için kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Burada konuşan Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini, İçişleri Bakanlığı'nın 85 milyonunun huzur ve güvenliği için var olduğunu söyledi.Gece gündüz demeden aziz milletin huzuru ve güvenliği için gayret gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadele ettiklerini, ülkenin huzuru için zehir tacirlerine de geçit vermemeye kararlı olduklarını dile getirdi.'Seçimin yapıldığı tüm yerlerde tedbirimizi aldık'Hanenin direğinin anneler olduğunun altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti:Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek, eğer işlenmişse onu da bir an önce aydınlatmakla görevli olduklarını belirterek, "Bir suç dahi olsa diyoruz ki 'keşke bu suç olmadan önce önleyebilseydik.' Bu hassasiyetle çalışıyoruz. Bu arada her zaman görüyoruz, işitiyoruz, sizin destekleriniz ve hayır dualarınız benim kahraman polisimin, jandarmamın, sahil güvenliğimin, mülki idare amirimin heyecanını çok daha yukarıya çıkarıyor. Her birinizden Allah razı olsun" diye konuştu.Yerel seçimlere değinen Yerlikaya, "31 Mart öncesinde biz İçişleri Bakanlığı olarak seçimin yapıldığı tüm yerlerde seçimin güvenliği, huzuru, sandığa iradenin hakkaniyetli, özgür bir ortamda yansıması için de tedbirlerimizi aldık. 600 bin mesai arkadaşımız, o büyük İçişleri ailesiyle, büyük tecrübeyle beraber sandığa hür iradenin yansımasıyla ilgili elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız. Bakın bu meydanlarda, Gönen'de her parti kendini anlatabiliyor değil mi? Çok büyük bir nimet. Allah demokrasimizi bu topraklardan hiç eksik etmesin" ifadesini kullandı.

