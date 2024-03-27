Ali Koç: Bize ceza veremezler, verirlerse de vebalini öderler

“Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza ‘kavga etmeselerdi’ deniyor. Kadıköy’de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza ‘Trabzon’da saha ortasında sevinmeselerdi’ dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, “dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı’ dedi. Tamamen katılıyorum buna… Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler.”