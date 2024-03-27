https://sputniknews.com.tr/20240327/ali-koc-bize-ceza-veremezler-verirlerse-de-vebalini-oderler-1082132744.html
Ali Koç: Bize ceza veremezler, verirlerse de vebalini öderler
Ali Koç: Bize ceza veremezler, verirlerse de vebalini öderler
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, “dua edin, maskeli... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T18:17+0300
2024-03-27T18:17+0300
2024-03-27T18:31+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
trabzonspor
ceza
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün gazetecilerle bir araya geldi. Lube Ayar, toplantıda gündeme gelen konuların ayrıntılarını sosyal medyadan açıkladı.Buna göre Ali Koç'un açıklamaları şu yönde oldu:
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ali koç, fenerbahçe, trabzonspor, ceza
ali koç, fenerbahçe, trabzonspor, ceza
Ali Koç: Bize ceza veremezler, verirlerse de vebalini öderler
18:17 27.03.2024 (güncellendi: 18:31 27.03.2024)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, “dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı’ dedi. Tamamen katılıyorum buna. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler"dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün gazetecilerle bir araya geldi. Lube Ayar, toplantıda gündeme gelen konuların ayrıntılarını sosyal medyadan açıkladı.
Buna göre Ali Koç'un açıklamaları şu yönde oldu:
“Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza ‘kavga etmeselerdi’ deniyor. Kadıköy’de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza ‘Trabzon’da saha ortasında sevinmeselerdi’ dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, “dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı’ dedi. Tamamen katılıyorum buna… Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler.”