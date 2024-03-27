https://sputniknews.com.tr/20240327/aksenerden-ozele-boyle-civiklik-gorulmemistir-1082138945.html

Akşener’den Özel’e: Böyle cıvıklık görülmemiştir

Akşener’den Özel’e: Böyle cıvıklık görülmemiştir

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T20:16+0300

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2024-03-27T20:16+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

meral akşener

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

iyi parti

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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Seçime günler kala CHP ve İYİ Parti arasındaki tartışmalar sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, genel seçimde ittifakta yer aldıkları süreci anlattı.Akşener, o dönemde söylemlerinin dikkate alınmadığını ve seçimlerin kaybedildiğini dile getirdi.Seçmenin sesini duymak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Çok rahatları yerinde. Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Parti'nin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Öbürü de çıkıp diyor ki, Edirne'nin bir başka ilçesinde de AK Partili bakanlar geliyor 'Sakın ola ki AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' diyor" diye konuştu.Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığına işaret etti.Müstakil olarak seçimlere katılma kararı almaları sonrası medyanın bir kısmının eleştirilerine maruz kaldıklarını kaydeden Akşener, "Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılma kararını verdiğimizden beri, CHP'yi destekleyen, DEM'i destekleyen, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci, gazetecimsi, televizyon, ne vardıysa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz, iktidarı destekleyen muhteremlerin de tamamı yine bize çakıyor" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'nin Balıkesir, Edirne ve Ordu adaylarını çekilmesini istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/aksenerden-ozele-tepki-bunun-adina-bizim-rumeli-koylerinde-yan-gel-osman-denir-1082073757.html

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ak parti, meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, iyi parti